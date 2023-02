La Federación Peruana de Fútbol (FPF) suspendió el partido entre Deportivo Binacional y Sporting Cristal por la fecha 6 de la Liga 1. A través de sus redes sociales, el club de Juliaca publicó un comunicado en el que expresó su descontento por la suspensión del duelo que se iba a jugar este viernes 24 de febrero en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El ‘Bi’ alegó que ha sido perjudicado económica y futbolísticamente ya que la medida fue claramente “arbitraria”.

La FPF decidió reprogramar el encuentro asegurando que no existen las garantías suficientes para que sea transmitido. Según un comunicado publicado anteriormente, Binacional remitió una carta donde señalaba que no iba a permitir el ingreso de las cámaras de ‘1190 Sports’ al predio ubicado en Cusco. Así, pues, este fin de semana tendremos un partido más que se ve perjudicado por el conflicto por los derechos televisivos.

Tras la suspensión, Binacional señaló en su comunicado: “Como lo hemos señalado precedentemente, la arbitrariedad asumida por la FPF no solo nos perjudica económicamente, por los gastos de logística incurridos al haber mudado nuestra localía a la ciudad de Cusco, sino deportivamente, al perjudicar la preparación y concientización de nuestro plantel para afrontar dicho encuentro”.

“En ese sentido, dejamos constancia de lo sucedido, en clara arbitrariedad y en perjuicio de nuestra institución, por lo que hacemos un llamado a las autoridades de nuestro deporte y particularmente a las autoridades de la Liga 1, quien debería actuar con autonomía, a tener presente las consecuencias que conllevan sus decisiones arbitrarias”, añadió.

Comunicado de Binacional tras la suspensión de su partido ante Sporting Cristal. (Imagen: Binacional)

FPF: ¿qué dijo en su comunicado?

La FPF dejó claro que no cederá su brazo a torcer y no reconocerá ningún acuerdo que se haya llevado después de octubre de 2019, fecha en que fueron aprobados los estatutos vigentes. De esta forma, por ahora, Deportivo Binacional no podrá transmitir sus encuentros como local. Un problema que parece no tener una pronta solución.

“En ese sentido, de acuerdo con la reglamentación vigente, se tomó la decisión de reprogramar este partido de la Fecha 6, al no contar con las garantías necesarias para que se realice sin altercados de ningún tipo y sin que se ponga en riesgo la integridad de las personas asistentes, incluyendo al personal del broadcaster autorizado por la FPF, a los oficiales delegados del partido y al equipo arbitral, como es propio de un evento deportivo en donde debe primar la legalidad y el ‘fair play’ en todos sus niveles. La nueva fecha y horario del encuentro serán comunicados durante los próximos días”, apuntó el máximo ente rector del fútbol peruano.





