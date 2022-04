La suerte no está de su lado en el Sporting Cristal vs. Binacional. Los celestes juegan con uno menos, por expulsión de Omar Merlo en la primera mitad, pero ello no quita las intenciones que poseen de adelantar sus líneas y buscar el primero en el Alberto Gallardo.

Ello quedó reflejado sobre los 24 minutos del complemento, luego de un derechazo del lateral rimense tras un pase de Horacio Calcaterra, el mismo que se estrelló en el palo de la portería del ‘Poderoso del Sur’, evitando que llegue el primero de la tarde.

Sporting Cristal sabe que no puede dejar pasar la oportunidad de sumar en el Torneo Apertura, por lo que Roberto Mosquera tomó riesgos y mantiene la propuesta sobre la portería de Binacional, a pesar de encontrarse en desventaja numérica sobre el terreno de juego.

Sporting Cristal vs. Binacional: la previa

Cabe destacar que la última ocasión en la que Sporting Cristal vs. Binacional se vieron las caras, el partido brindó muchas emociones, dejando una victoria por 4-3 para los bajopontinos, resultado que buscarán repetir en el estadio Alberto Gallardo del Rímac.

Los celestes siguen sin pasarla bien en la Copa Libertadores, pero en la Liga 1 su presente da para ilusionarse. Por ello, buscarán imponerse a un ‘Poderoso del Sur’ que también va por lo suyo al recinto bajopontino, ya que es uno de los líderes del certamen.

Sporting Cristal llega a este compromiso con 18 puntos en la tabla de posiciones, producto de cicno victorias, tres empates y dos derrotas en las primeras jornadas del Torneo Apertura. Binacional, por su parte, suman 22 unidades, producto de siete triunfos, un empate y tres partidos perdidos en la presente temporada.





