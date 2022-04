De no creer. Omar Merlo, quien venía teniendo una gran actuación en el duelo entre Sporting Cristal vs. Binacional por la fecha 12 del Torneo Apertura 2022, se fue expulsado al termino de la primera mitad del duelo en el Estadio Alberto Gallardo. El árbitro principal del cotejo no dudó en sacarla la tarjeta roja, tras la agresión del defensor a Víctor Cedrón.

El encuentro superar los 44 minutos y los rimenses habían adelantado sus líneas, al ir empatando 0-0. Bajo ese contexto ofensivo, el central argentino fue a disputar un balón por el mediocampo con el atacante del ‘Poderoso del Sur’, quien intentó evadir la marca con una ‘huacha’.

La acción de Víctor Cedrón no fue del gusto de Omar Merlo, quien atinó a reclamarle y perseguirlo por el terreno de juego. Sin embargo, cuando Binacional estaba a punto de lanzar un saque lateral, el defensor agredió por la espalda al mediocentro. El árbitro asistente, al percatarse de la acción, avisó a Augusto Menéndez, quien sacó la tarjeta roja de inmediato.

Sporting Cristal vs. Binacional: la previa

Los celestes siguen sin pasarla bien en la Copa Libertadores, pero en la Liga 1 su presente da para ilusionarse. Por ello, buscarán imponerse a un ‘Poderoso del Sur’ que también va por lo suyo al recinto bajopontino, ya que es uno de los líderes del certamen.

Cabe destacar que la última ocasión en la que Sporting Cristal vs. Binacional se vieron las caras, el partido brindó muchas emociones, dejando una victoria por 4-3 para los bajopontinos, resultado que buscarán repetir en el estadio Alberto Gallardo del Rímac.

Los celestes llegan a este compromiso con 18 puntos en la tabla de posiciones, producto de cicno victorias, tres empates y dos derrotas en las primeras jornadas del Torneo Apertura. Los puneños, por su parte, suman 22 unidades, producto de siete triunfos, un empate y tres partidos perdidos en la presente temporada.





