Aún no se mueve la pelota en el Sporting Cristal vs. Carlos A. Mannucci y Roberto Mosquera es uno de los más incómodos con lo ocasionado en el recinto Alejandro Villanueva con relación al alumbrado que no estuvo presente a la hora indicada.

“Este partido se pudo jugar en el Estadio Nacional, incluso con algo de público, es muy fácil hablar ahora, pero creo que se pudo tomar previsiones. Las finales deben de ser en el lugar donde siempre se jugaron”, sostuvo el DT nacional en diálogo con GOLPERU,

Sporting Cristal y Carlos A. Mannucci tuvieron que salir a calentar hasta en dos ocasiones, ya que las condiciones parecían dadas, pero al final fueron solicitados para volver a los vestuarios debido a la poca luz que había en el escenario del duelo por la Copa Bicentenario.

Sporting Cristal vs. Carlos A. Mannucci: la previa

Sporting Cristal está decidido a sumar un título más este año, luego de quedarse con el trofeo de la Fase 1. Roberto Mosquera sabe que no es un reto sencillo, pues este año ha tenido que avanzar jugando dos torneos en paralelo. Pese a ello, está como favorito para quedarse con la copa.

Los rimenses llegan a este encuentro, luego de casi una semana de su último partido, por la Copa Sudamericana, donde consiguieron el pase a los cuartos de final, al empatar contra Arsenal de Sarandí en Argentina. Su próximo duelo internacional es en dos semanas, por lo que está concentrado solo en ganar contra el ‘Tricolor’ en Matute.

Carlos A. Mannucci, por su parte, ha tenido un camino parejo, pero algo accidentado para llegar hasta la final de la Bicentenario. Si bien consiguió resultados contundentes hasta los octavos de final, a partir de la siguiente ronda clasificó en tanta de penales, en la semifinal, contra atlético Grau.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.