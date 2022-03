Sporting Cristal vs. Carlos Stein se enfrentan este domingo por la séptima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 en un encuentro de pronóstico reservado, el mismo que encuentra a ambas escuadras con presentes distintos, pero con la misma necesidad de sumar.

Los rimenses llegan de empatar con Cantolao, en el estadio Alberto Gallardo, por lo que esperan lavarse las caras ante los carlistas, quienes esperan volver a sumar una victoria en casa, tal y como ocurrió frente a Universitario de Deportes.

Sporting Cristal vs. Carlos Stein está programado para este domingo a la 1 de la tarde (hora peruana). Aún no hay canal confirmado para que transmita este partido, tras la decisión de GOLPERU de no contar con los derechos de transmisión de los locales.

Además de ello, Depor.com te brinda una amplia cobertura del encuentro, como ya es costumbre, en la que pondrá a tu disposición todos los detalles de la previa, el minuto a minuto y el post partido, con las declaraciones de las protagonistas del choque.

Cabe destacar que las últimas ocasiones en la que Sporting Cristal vs. Carlos Stein se vieron las caras, el partido brindó muchas emociones, dejando una victoria por 1-0 para los rimenses, resultado que buscarán repetir ante los norteños, quienes también irán por lo suyo al estado César Flores Marigorda.

Los norteños llegan a este compromiso con cuatro puntos en la tabla de posiciones, producto de una victoria, un empate y cuatro derrota en las primeras jornadas del Torneo Apertura. Los celestes, por su parte, suman ocho unidades, producto de dos victorias, dos empates y un partido perdido en la presente temporada.

Sporting Cristal vs. Carlos Stein: ¿a qué hora es el partido?

Perú: 13:00

13:00 Colombia: 13:00

13:00 Ecuador: 13:00

13:00 Bolivia: 14:00

14:00 Paraguay: 14:00

14:00 Venezuela: 14:00

14:00 Chile: 15:00

15:00 Brasil: 15:00

15:00 Argentina: 15:00

15:00 Uruguay: 15:00

Sporting Cristal vs. Carlos Stein: ¿dónde se jugará el partido?





