Se mantiene el cero en el Sporting Cristal vs. César Vallejo. Otra vez, Carlos Grados fue el encargado de ahogar la celebración de Alejandro Hohberg, luego de taparle el penal al atacante rimense, quien se mostraba infalible, desde los doce pasos, con el conjunto de La Florida.

Una mano dentro del área trujillana de Christian Ramos no pasó desapercibida por el juez de la contienda, quien no dudó en señalar la pena máxima. Sin embargo, para mala suerte de los de La Florida, el atacante nacional no estuvo fino y desperdició una gran ocasión para que los de Mosquera se pongan adelante en el marcador.

Sporting Cristal y César Vallejo han mostrado sus cartas ofensivas en lo que va de disputado del compromiso en el recinto chalaco, dejando en claro de que ninguno especulará con el resultado e irán con todo en búsqueda de la primera anotación de la mañana.

Sporting Cristal vs. César Vallejo: la previa

A pesar del mal momento en el plano continental, Sporting Cristal tiene todo para ser el líder de la Fase 2. Con ocho puntos, y con un partido menos, el equipo rimense solo necesita ganar sus próximos encuentros para llegar a la cima de la tabla de posiciones.

Por esta razón, el encuentro ante César Vallejo de vital importancia para no perderle pisada a Alianza Lima. Aunque el estratega bajopontino guardará algunos nombres importantes, de cara al partido de vuelta contra Peñarol. Se prevé que Alejandro Duarte volverá a pararse bajo los tres palos, así como la inclusión de Percy Liza y Joao Grimaldo.

Por la otra vereda, el conjunto de José Guillermo del Solar llega golpeado para este partido. No solo por la derrota de la semana pasada ante Carlos Mannucci, sino también por las numerosas bajas que tendrá para medirse ante los rimenses: Santiago Silva, Jairo Vélez, Donald Millán y Rodrigo Cuba.

