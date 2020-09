Descentralizado







No pudo Herrera: la doble atajada de Ferreyra para mantener el 0-0 en el Sporting Cristal vs. Cienciano [VIDEO] Emanuel Herrera tuvo la oportunidad de abrir el marcador en doble oportunidad, pero la habilidad de Daniel Ferreyra evitó el gol rimense en el Sporting Cristal vs. Cienciano.