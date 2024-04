Sporting Cristal vs. Cusco FC se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía Liga 1 MAX, DIRECTV, Claro TV, Best Cable, Zapping y Fanatiz por la décima segunda jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Este compromiso está programado para el domingo 21 de abril desde las 11:00 a.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

Sporting Cristal llega a este partido después de vencer por 3-2 a Deportivo Garcilaso, en el duelo correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Los rimenses aplicaron una estrategia inteligente y se llevaron los tres puntos de Cusco, gracias a los tantos de Joao Grimaldo (2) y Santiago González; Gaspar Gentile y Luis Chicaiza descontaron para el ‘Pedacito de Cielo’.

Enderson Moreira aprendió la lección de sus últimas visitas a plazas de altura, por lo que esta vez fue un poco más conservador y no arriesgo demasiado, con el objetivo de no quedar mal parado y darle demasiadas ventajas al ‘Rico Garci’. Este resultado fue valioso para los bajopontinos, pues registraron su tercer triunfo consecutivo.

En conferencia de prensa pospartido, el director técnico brasileño analizó lo sucedido en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. “Nuestra preparación fue buena, estratégicamente se montó una idea de presionar, se jugó muy compacto, sabíamos que el juego de Garcilaso era muy por dentro y se consiguió impedir pases interiores y aprovechamos. Sabíamos que había la posibilidad de buscar contrataques”, sostuvo.

Eso sí, Moreira fue autocrítico por algunos errores que cometió Sporting Cristal en la etapa complementaria, que casi le da a Deportivo Garcilaso la posibilidad de tentar el empate. “En el segundo tiempo se tomaron algunas decisiones equivocadas, pero se estuvo bien defensivamente, en la organización sin balón. Fue muy merecido el resultado de hoy”, puntualizó.

Cusco FC, por su parte, llega a este encuentro después de vencer por 3-2 a ADT, en un duelo que tuvo un trámite bastante accidentado, especialmente por el desenlace en donde expulsaron a varios futbolistas. El conjunto dirigido por Miguel Rondelli se impuso con las anotaciones de Juan Tévez (2) y Luis Ramos, mientras que los tamaños igualaron parcialmente con los tantos de Ángel Quiñónez y Joao Rojas.

Sporting Cristal: últimos cinco partidos

Torneo Resultado Lugar Liga 1 Deportivo Garcilaso 2-3 Sporting Cristal Estadio Inca Garcilaso de la Vega Liga 1 Sporting Cristal 4-0 Sport Huancayo Estadio Alberto Gallardo Liga 1 UTC 1-2 Sporting Cristal Estadio Municipal Germán Contreras Jara Liga 1 Sporting Cristal 1-2 Melgar Estadio Nacional Liga 1 Alianza Lima 1-2 Sporting Cristal Estadio Nacional

Cusco FC: últimos cinco partidos

Torneo Resultado Lugar Liga 1 Cusco FC 3-2 ADT Estadio Inca Garcilaso de la Vega Liga 1 Comerciantes Unidos 0-1 Cusco FC Estadio Municipal Germán Contreras Jara Liga 1 Cusco FC 1-0 Unión Comercio Estadio Inca Garcilaso de la Vega Liga 1 Universitario 1-0 Cusco FC Estadio Monumental Liga 1 Cusco FC 2-0 Alianza Atlético Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Sporting Cristal vs. Cusco FC: últimos cinco partidos

Torneo Resultado Lugar Torneo Clausura 2023 Cusco FC 4-1 Sporting Cristal Estadio Inca Garcilaso de la Vega Torneo Apertura 2023 Sporting Cristal 3-2 Cusco FC Estadio Nacional Torneo Clausura 2021 Sporting Cristal 4-1 Cusco FC Estadio Alejandro Villanueva Copa Bicentenario 2021 Sporting Cristal 3-2 Cusco FC Estadio Miguel Grau Torneo Apertura 2021 Cusco FC 1-2 Sporting Cristal Estadio Inca Garcilaso de la Vega

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Cusco FC?

El encuentro entre Sporting y Cusco FC está programado para este domingo 21 de abril desde las 11:00 a.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a la 1:00 p.m., en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 12:00 p.m., en México a las 10:00 a.m., mientras que en España a las 6:00 p.m.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. Cusco FC?

El partido entre Sporting Cristal y Cusco FC se disputará en el Estadio Unión Tarma y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

