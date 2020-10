Sporting Cristal vs. Deportivo Municipal se enfrentan (EN VIVO | DIRECTO | ONLINE) por la fecha 17 de la Liga 1. El cotejo será transmitido vía Gol Perú y comenzará, este jueves, desde la 1:30 pm. en el estadio Alejandro Villanueva. Los dirigidos por Roberto Mosquera llegan con el objetivo de retomar el camino que les permitió luchar por la Fase 1 -no ganan hace dos cotejos-, mientras que la ‘Academia’ está con la moral al tope, luego de vencer 3-1 a Binacional. También sigue el minuto a minuto a través de www.depor.com

Sporting Cristal por ahora marcha tercero con 26 puntos y si bien su juego era uno de los que llamaba más la atención en esta primera parte del campeonato, el empate con Mannucci (3-3) y la derrota con Atlético Grau (2-1) los sacó de la pelea en el Apertura (Universitario logró el título).

Roberto Mosquera, técnico celeste, hizo un análisis de dicho presente: “Somos un equipo demasiado ofensivo y obviamente que a veces dejamos espacios. Nos hicieron el gol (Atlético Grau), empatamos y después estuvo para cualquiera; cómo encontrar explicación para eso sin que suene a disculpa. Hay que aceptar que el rival hizo lo suyo para ganar”.

El estratega bajopontino añadió que “este equipo es sub 23, hay inmadureces en algunos sectores y me han traído para eso, para madurar una idea de juego. Lo saltante de esto es que si te dicen que ibas a estar segundo hace 10 fechas tú no pones tus 100 soles, yo sí. Este es un equipo joven que necesita del entrenamiento”.

Desde la vereda de Deportivo Municipal, más allá de que marchan en el puesto 13 con 19 unidades, están con otro aire luego de derrotar 3-1 a Binacional. Aunque tienen un desventaja para este choque: no contarán con Matías Succar, quien anotó un ‘hat-trick’ ante el ‘Poderoso del Sur’ y fue convocado para el arranque de las Eliminatorias.

Sporting Cristal tiene la chance de volver a demostrar por qué se metió a la pelea del campeonato desde el reinicio del mismo. Deportivo Municipal, por su parte, la posibilidad de dejar en claro que el triunfo con Binacional no fue una casualidad.