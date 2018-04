Sporting Cristal vs. San Martín chocan, este sábado, por la fecha 13 del Torneo de Verano. El partido se jugará en el estadio Alberto Gallardo, a partir de las 3:30 p.m. y será transmitido por Gol Perú. El equipo celeste ya está en la final y solo espera conocer a su rival.

A falta de dos fechas para que concluya el Torneo de Verano, los rimenses ya tienen aseguraron un lugar en la final. Están primeros en el grupo A con 29 puntos y ningún equipo lo puede bajar porque le han sacado 12 unidades de ventaja a su más cercano perseguidor: Sport Rosario.

Sporting Cristal lleva 8 partidos invictos en el año. De ellos cuatro son triunfos al hilo y un solo gol en contra. Y, desean caminar por el mismo sendero. Aunque, en esta ocasión, los rimenses no podrán contar con Jorge Cazulo y Omar Merlo por acumulación de tarjeta amarillas.

Sporting Cristal vs. San Martín: así van las apuestas

Casa de apuesta Sporting Cristal Empate San Martín Te apuesto 1,40 4,00 6,50 Betsson 1,41 4,75 6,35 Bet 365 1,40 4,50 6,50 Inkabet 1,38 4,60 6,75

El DT tampoco podrá contar con el lesionado Gabriel Costa. Aunque no serán los únicos. El goleador del equipo rimense no ha sido tomado en cuenta para enfrentar a los santos. Emanuel Herrera tiene una faringitis que le ha impedido entrenar con normalidad los últimos tres días. Así que un descanso no le caerá nada mal.

Convocados para el partido entre #SportingCristal y el #ClubUSMP el día de mañana a las 3.30pm por el #TorneoDeVerano en el Estadio Alberto Gallardo 🏆⚽️



¡Pintemos de celeste el Estadio Alberto Gallardo! pic.twitter.com/DnxB32rfcW — Sporting Cristal (@ClubSCristal) 20 de abril de 2018

El cotejo frente a San Martín marcará el regreso al equipo titular de Horacio Calcaterra. Jugaría por extremo derecho por Gabriel Costa, una posición que no es desconocida para el 'Torero'.

En la tienda rival también hay bajas. San Martín no podrá contar con Jefferson Portales, Luis Carranza, Jesús Pretell y Yamir Oliva por cláusula en el convenio. Estos jugadores pertenecen al club ‘rimense’. Otra de las bajas en el equipo es la de Gary Correa; el se pierde el duelo de mañana por suspensión, puesto que fue expulsado en el partido ante Sport Rosario.

"Hemos trabajado muy bien en la semana para que algunos futbolistas tengan la chance de jugar, sumar minutos, y creo que es un partido especial para poder manifestarse, o sea, es el rival que mejor ha jugado en el torneo y creo que podemos jugarlo de igual a igual”, señaló el DT de la San Martín

Sporting Cristal vs. San Martín: alineaciones probables

Sporting Cristal: Patricio Álvarez; Johan Madrid, Renzo Revoredo, Renzo Garcés, Jair Céspedes; Horacio Calcaterra, Frank Ysique, Josepmir Ballón; Flavio Gómez, Fernando Pacheco; Christopher Olivares.



San Martín: Alejandro Duarte; Saúl Salas, José Luján, Junior Huerto, Junior Huerta; Jairo Concha, Jordan Guivin, Koffi Dakoi; Miguel Camargo, Jesús Chávez, Aké Loba.