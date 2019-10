Sporting Cristal vs. San Martín: se miden, este domingo, por la fecha 13 del Torneo Clausura

Sporting Cristal vs. San Martín ( EN VIVO | VER GOLPERU | EN DIRECTO) se enfrentan, este domingo, por la fecha 13 del Torneo Clausura, en el estadio Alberto Gallardo. Rimenses y 'Santos' intentarán quedarse con los tres puntos del cotejo, aunque saben que conseguir la misión no será nada fácil debido al gran oponente que tendrán.

El choque está pactado para dar inicio a la 1:15 p.m. y espera contar con un marco de público importante, teniendo en cuenta que los celestes están peleando por el primer lugar del certamen con Universitario de Deportes y necesitan del apoyo de su hinchada.

Sporting Cristal vs. San Martín también perfilarse a ser uno de los choques más importantes en la corta historia del elenco de Santa Anita, puesto a que están peleando por la permanencia en Primera División y será vital que sumen ante los celestes para alejarse de los últimos lugares de la tabla acumulada.

Manuel Barreto mandará a su mejor oncena para tomar el liderato del torneo. Sabe que deben aprovechar el empate entre Universitario y Cantolao, por lo que saldrán desde el pitazo inicial por la ventaja en el marcador.

Sporting Cristal y San Martín suelen regalar encuentros muy emocionantes, por lo que la presencia de goles está asegurada en el recinto rimense, en el que los albos serán locales para esta ocasión.

Sporting Cristal vs. San Martín: últimos enfrentamientos

13.05.19 | Sporting Cristal 4-0 San Martín

27.10.18 | Sporting Cristal 0-1 San Martín

01.08.18 | San Martín 0-3 Sporting Cristal

21.04.18 | Sporting Cristal 4-1 San Martín

03.03.18 | San Martín 1-5 Sporting Cristal

Sporting Cristal vs. San Martín: posibles alineaciones

Sporting Cristal: P. Álvarez; J. Madrid, G. Chávez, O. Merlo, J. Céspedes; J. Cazulo, H. Calcaterra, C. Ortíz, C. Gonzáles; F. Pacheco y C. Palacios.



San Martín: D. Penny, S. Salas, J. Luján, M. Delgado, J. Bolívar, S. Afolabi, Y. Oliva, J. Concha, J. Guivin, O. Mora y N. Figueroa.

Novoa encontró el empate desde los doce pasos. (Fuente: UCI)

►¡Chocolate! Cindy Novoa realizó una increíble huacha y se ganó los aplausos de la hinchada de la 'U' [VIDEO]

► Todo queda en familia: Xiomara Canales derribó a su hermana gemela, Xioczana, dentro del área y generó gol crema [VIDEO]

► Tras polémico penal: Carmen Quesada marcó el primer gol de la final del Fútbol Femenino entre la 'U' y Alianza [VIDEO]

► Con el duelo iniciado: largas colas en el Nacional para ver la final del Fútbol Femenino entre la 'U' y Alianza [VIDEO]