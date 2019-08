Sporting Cristal vs. Sport Boys juegan este lunes en el Callao por los octavos de final de la Copa Bicentenario

Sporting Cristal vs. Sport Boys | EN VIVO | LIVE HD | EN VIVO | VÍA GOLPERU | VER GRATIS | ONLINE | FACEBOOK LIVE | se enfrentarán este lunes por los octavos de final de la Copa Bicentenario. Los celestes vuelven a la competencia luego de ser eliminados de la Copa Sudamericana 2019 y con el objetivo de lograr la clasificación en el Callao.

Sporting Cristal y Sport Boys se medirán a las 8 de la noche en el estadio Miguel Grau del Callao. El partido será transmitido por GolPerú y todos los detalles los tendrás en DEPOR.COM.

El partido también se jugará en el banco de suplentes pues Sporting Cristal vs. Sport Boys enfrentará a los hermanos Claudio y Marcelo Vivas. "No estamos en condiciones de guardarnos nada. El lunes vamos a salir con todo ante Boys. Nuevamente me toca enfrentar a un club donde mi hermano (Marcelo) dirige", dijo el DT celeste en la previa.

¡Hola @ClubSCristal! El lunes nos enfrentamos por la #CopaBicentenario🏆.

Los esperamos en el Callao para vivir la fiesta del fútbol en paz 🤜🏼🤛🏼#ElFútbolEsUnaFiestapic.twitter.com/z1EMIzn0ER — Club Sport Boys Assn (@sportboys) August 10, 2019

"El equipo está bien, tuvimos buenos amistosos en la semana, vamos por el protagonismo. Tanto Olivares como Brandon Palacios tienen grandes chances de jugar el lunes. En cuanto a Emanuel Herrera lo veo muy bien, es un gran jugador y lo necesitamos", añadió Claudio Vivas.

Sporting Cristal vs. Sport Boys se jugará con ambas hinchadas. El sector destinado para el público visitante será la tribuna popular Norte.

Para esta segunda mitad del Campeonato Sport Boys se ha reforzado con Adán Balbín, Reimond Manco, Víctor Rossel, Claudio Torrejón, Erick Rossi, Eduardo Uribe y Sebastián Penco. Además que el equipo viene de realizar una mini-pretemporada el Real Club de Lima en Asia.

Sporting Cristal viene de golear por 9-1 a equipo de reserva de Deportivo Municipal en partido amistoso disputado en La Florida, con goles de Renzo Galindo, Patricio Arce y Horacio Calcaterra, y dobletes de Brandon Palacios, Christopher Olivares y Cristian Ortiz.

Sport Boys jugó dos duelos amistosos con Alianza Lima y los íntimos ganaron por 2-0 y 3-2. “Sabemos que Sporting Cristal es un rival complicado debido a su buen estilo de juego, por eso estamos entrenando concentrados para lograr un resultado positivo”, dijo Reimond Manco.

Sporting Cristal vs. Sport Boys: últimos encuentros

19/5/18 Sport Boys 1-1 Sporting Cristal

2/3/19 Sport Boys 0-3 Sporting Cristal

1/9/19 Sporting Cristal 4-0 Sport Boys

Sporting Cristal vs. Sport Boys: horarios en el mundo

Perú: 8:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Brasil: 10:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 9:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

España: 3:00 a.m. (martes)



Sporting Cristal vs. Sport Boys: así pagan las casas de apuestas

Casas de Apuestas Sport Boys Empate Sporting Cristal Te Apuesto 3.90 3.50 1.72 Bwin 3.90 3.60 1.75 Betfair 4.0 3.6 1.7 Betsson 4.00 3.70 1.78 InkaBet 4.10 3.70 1.75

Sporting Cristal vs. Sport Boys: alineaciones probables

Sporting Cristal: P. Álvarez; O. Merlo, H. Calcaterra, C. Ortíz, R. Revoredo; K. Sandoval, J. Céspedes, J. Cazulo; F. Pacheco, E. Chávez y C. Palacios.

DT: Claudio Vivas



Sport Boys: J. Medina; J. Rodríguez, J. Mondragón, S. Pinedo, A. Balbín; J. Chávez, J. Tragodara, C. Torrejón, R. Ratto; S. Penco, R. Manco.

DT: Marcelo Vivas

Foto y video: américa tv

► Se retiraron del fútbol luego de jugar en uno de los tres más grandes del país [FOTOS]



► Como Christian Cueva: los peruanos que no tuvieron fortuna en clubes del exterior [FOTOS]



► El ‘fail’ de la Copa Bicentenario en pleno San Martín vs. Coopsol



► Pasaron por los tres grandes del fútbol peruano y ahora juegan en la Liga 2 [FOTOS]



► ¿Dónde juegan los últimos fichajes internacionales de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal? [FOTOS]