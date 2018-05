Sporting Cristal vs. Sport Huancayo: Marcelo Grioni le dio la bienvenida al estadio a su rival [VIDEO]

En el fútbol hay rivalidades, pero no enemigos. Sporting Cristal vs. Sport Huancayo protagonizan este domingo la primera final del Torneo de Verano y en la previa, Marcelo Grioni rompió el protocolo y, de paso, demostró que la enemistad en el fútbol, no existe. El técnico del 'Rojo Matador' se paró en los ingresos a los vestuarios para saludar a los jugadores del elenco rival.

La llegada del plantel de Sporting Cristal al estadio Huancayo del barrio Cuarto Centenario, coincidió con el del plantel de Sport Huancayo. Y muy distinto as lo que muchos piensan, el entrenador del cuadro local dio el ejemplo al acercarse a los jugadores rimenses y darle la mano uno a uno.

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo juegan la primera final del Torneo de Verano en la 'Incontrastable'

Pero no fue suficiente. Marcelo Grioni, para no interrumpir el libre tránsito de los jugadores, se paró en la puerta de ingreso del estadio y ahí esperó a cada uno de los integrantes del plantel rimense para continuar el saludo. Una vez que no quedó nadie más, recién ingresó al vestuario.

Una clara muestra de que las cosas en el fútbol peruano están cambiando desde los entrenadores y los futbolistas. La lucha por la no violencia en los estadios empieza con ejemplos como el de Marcelo Grioni.

Recordemos que Sporting Cristal y Sport Huancayo jugaron la primera final del Torneo de Verano el domingo y definirán al campeón en Lima. No hay diferencia de goles, por lo que en caso igualen en puntaje en estos enfrentamientos el campeón se definirá por penales.

Más información en breve...

NO DEJES DE VER ESTE VIDEO



Perú en Rusia 2018: conoce a los dobles de Christian Cueva, 'Oreja' Flores y la 'Pulga' Ruidíaz [VIDEO]

Perú en Rusia 2018: conoce a los dobles de Christian Cueva, 'Oreja' Flores y la 'Pulga' Ruidíaz. (América TV)