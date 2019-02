Sporting Cristal vs. Sport Huancayo: debutan este sábado, en la 'Incontrastable', por la Liga 1

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | VÍA GOLPERU | TV POR INTERNET | VER GRATIS | FACEBOOK LIVE | STREAMING HD | se enfrentarán en un partidazo el sábado 16 de febrero. Los celestes, en su condición de visitantes esperan acumular sus primeros tres puntos en el torneo nacional. El encuentro será televisado EN VIVO por la señal de GOLPERU desde la 8:00 p.m.

Claudio Vivas volverá a dirigir a Sporting Cristal después de 5 años y espera iniciar la Liga 1 con pie derecho para que el club bajopontino mantenga el título de campeón.

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo marcará el debut de ambas escuadras en la Liga 1, lo que no es preocupación para el entrenador rimense, quien indicó que espera sacar un buen resultado ante el 'Rojo matador'.

"Respetamos a Sport Huancayo, la altura y la localía pero no vamos a poner excusas. Ojalá que podamos encontrar regularidad y que el plantel encuentre rápidamente los conceptos que queremos ofrecerle", dijo Vivas con respecto al partido del sábado.

Tomando como referencia las tres casas de apuesta más importantes de Perú, observamos que Sporting Cristal se muestra como favorito para ganar este partido con una ligera diferencia.

Sin embargo, Sporting Cristal no vence a Spot Huancayo en condición de visitante desde el 11 de noviembre del 2014 cuando el partido quedó con 1-2 a favor de los celestes.

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo : antecedentes

07.11.18 | Sport Huancayo vs Sporting Cristal 1 : 1

14.08.18 | Sporting Cristal vs Sport Huancayo 0 : 0

12.05.18 | Sporting Cristal vs Sport Huancayo 1 : 0

06.05.18 | Sport Huancayo vs. Sporting Cristal 1: 1

20.08.17 | Sport Huancayo vs. Sporting Cristal 2 : 1

27.05.17 | Sporting Cristal vs. Sport Huancayo 2 : 0

15.05.16 | Sport Huancayo vs. Sporting Cristal 3 : 1

06.02.16 | Sporting Cristal vs. Sport Huancayo 0 : 0

05.11.15 | Sport Huancayo vs. Sporting Cristal 5 : 3

01.08.15 | Sporting Cristal vs Sport Huancayo 1 : 0



Sporting Cristal vs. Sport Huancayo : horarios en el mundo

México - 7:00 p.m.

Perú - 8:00 p.m.

Ecuador - 8:00 p.m.

Colombia - 8:00 p.m.

Bolivia - 9:00 p.m.

Venezuela - 9:00 p.m.

Argentina - 10:00 p.m.

Chile - 10:00 p.m.

Uruguay - 10:00 p.m.

Paraguay - 10:00 p.m.

Brasil - 11:00 p.m.

España - 2:00 a.m. (día siguiente)

Sporting Cristal vs Sport Huancayo: así pagan las casas de apuesta

Casas de Apuestas Sport Huancayo Empate Spotying Cristal InkaBet 2.40 3.45 2.50 Te Apuesto 1.95 3.30 3.20 Betsson 2.50 3.45 2.60

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo: posibles alineaciones

Sporting Cristal : P. Álvarez; J. Madrid, R. Revoredo, O. Merlo, J. Céspedes, J. Cazulo, H. Calcaterra, P. Arce, C. Gonzales, F. Pacheco, E. Herrera.

Sport Huancayo: S. Libman; C. Caraza, R. Salinas, L. Maldonado, M. Corrales, C. Ross, R Salcedo, C. Torrejón, B. Serrano, M. Lliuya, C. Neumann.