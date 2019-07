Sporting Cristal vs. Sport Huancayo: se enfrentan este sábado por la fecha 1 del Torneo Clausura 

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo EN VIVO | VÍA GOLPERU | EN DIRECTO | miden fuerzas este sábado 12 de julio en la primera fecha del Torneo Clausura. El duelo se jugará desde las 11:15 a.m. en el estadio Alberto Gallardo. Los rimenses quieren iniciar la segunda parte de la Liga 1 con pie derecho y no quieren dar por perdido ningún punto.

Claudio Vivas quiere sacarse la espina del Torneo Apertura, ya que estuvo a un paso de quedarse con el título y espera cambiar la historia en el Torneo Clausura para meterse a los Play Offs a final de año. Con el retorno de los jugadores celestes que estuvieron como préstamo, el DT argentino espera hacer una buena campaña.

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo abren la jornada sabatina de la Liga 1. En un duelo con pronóstico reservado, ambos elencos se enfrentarán en la primera fecha del Torneo Clausura, el cuál será transmitido por la señal de GOLPERU. Mientras que los detalles y el minuto a minuto podrás seguirlo por DEPOR.COM.



El cuadro cervecero quiere hacer respetar su condición de local y asegurar sus tres primeros puntos en el Torneo Clausura, frente a un 'rojo matador' que no se la pondrá fácil y saldrá a dar pelea desde el primer minuto en el estadio Alberto Gallardo.

Sporting Cristal y Sport Huancayo ya se han enfrentado en la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. El resultado marcó 2-0 a favor de los celestes en la ciudad de 'La Incontrastable'. Sin embargo, el 'rojo matador' espera cobrarse su revancha.

