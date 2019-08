Sporting Cristal vs. Unión Comercio: chocan este domingo por la cuarta fecha del Torneo Clausura

Sporting Cristal vs. Unión Comercio EN VIVO | EN DIRECTO | VÍA GOLPERU | GRATIS ONLINE | se verán las caras este domingo desde la 1:30 p.m. en el estadio IPD de Moyobamba por la cuarta jornada del Torneo Clausura en la presente edición de la Liga 1.

Los celestes quieren volver a la parte más alta de la tabla de posiciones del último certamen del año, pero para ello deberán sacar adelante un complicado encuentro frente a una escuadra comerciante que espera ampliar su racha de victorias.

Sporting Cristal vs. Unión Comercio será el duelo que abra la jornada del domingo en la Liga 1. Ambas escuadras suelen proponer en ataque, por lo que se espera un encuentro abierto y con muchas ocasiones de gol en ambas porterías.

Patricio Álvarez y Christofer Gonzales fueron convocados a la Selección Peruana, por lo que se espera que este sea su último partido con el equipo de Claudio Vivas antes de sumarse a los trabajos con la Blanquirroja.

Sporting Cristal vs. Unión Comercio se dará ante un marco importante de público, el mismo que se dará cita al recinto moyobambino con la única finalidad de alentar a su respectivo equipo. ¿Tienes algún favorito para este duelo?

Sporting Cristal vs. Unión Comercio: horarios en el mundo

Perú : 1:30 p.m.

​Argentina: 3:30 p.m.

Colombia: 1:30 p.m.

Brasil: 3:30 p.m.

Chile: 2:30 p.m

Uruguay: 3:30 p.m.

Paraguay: 2:30 p.m.

Ecuador: 1:30 p.m.

Venezuela: 2:30 p.m.

Bolivia: 2:30 p.m.

México: 1:30 p.m.

​España: 8:30 p.m.

Sporting Cristal vs. Unión Comercio: antecedentes

09.03.19 | Sporting Cristal 1-0 Unión Comercio

12.09.18 | Unión Comercio 2-1 Sporting Cristal

27.05.18 | Sporting Cristal 4-0 Unión Comercio

03.12.17 | Sporting Cristal 2-0 Unión Comercio

13.08.17 | Unión Comercio 2-2 Sporting Cristal

12.03.17 | Unión Comercio 2-2 Sporting Cristal

05.02.17 | Sporting Cristal 0-0 Unión Comercio

19.10.16 | Unión Comercio 2-0 Sporting Cristal

20.08.16 | Sporting Cristal 1-0 Unión Comercio

06.07.16 | Unión Comercio 1-2 Sporting Cristal

Sporting Cristal vs. Unión Comercio: posibles alineaciones

Sporting Cristal : P. Álvarez, J. Madrid, G. Chávez, O. Merlo, N. Loyola, J. Cazulo, H. Calcaterra, C. Ortiz, C. Gonzales, G. Távara y F. Pacheco.



Unión Comercio: R. Ruiz, C. Dávila, E. Rentería, H. Ángeles, L. Garro, M. Velarde, J. Morales, N. Marcos, G. Di Vanni, S. Gularte, C. Adrianzén.



