Mario Salas compartió la opinión de Pedro Troglio de que el empate con Universitario de Deportes en el Estadio Nacional fue lo más justo. Sin embargo, al técnico de Sporting Cristal le queda la desazón que su equipo dejara que el rival imponga su juego en distintos momentos.

"La verdad, Universitario no me sorprende en lo global. Que Aldo Corzo haga un gol de táctica fija tampoco sorprende a nadie. Lo que sí, que nosotros no pudimos neutralizar el juego de ellos", señaló el chileno.

Mario Salas reconoció que existe una merma en el nivel de Sporting Cristal. El entrenador manifestó que una razón puede ser la seguidilla de partidos, debido a la participación en la Copa Sudamericana 2018. Los celestes quedaron eliminados a mitad de semana ante Lanús de Argentina.

"No fue nuestro mejor partido. Hay una merma en cuanto al trajín que hemos tenido en las últimas semanas. No es una excusa. Lo tendremos que analizar y encontrar las soluciones con miras a nuestro siguiente partido (ante UTC)", apuntó el estratega.

Mario Salas, eso sí, le gustó la reacción de su equipo tras recibir el gol de Universitario de Deportes y la actitud de pelear por el triunfo hasta el último minuto.

