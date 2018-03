Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes se enfrentan en el Estadio Nacional por la fecha 7 del Torneo de Verano (4:00 p.m/GolPerú). Los cremas buscarán frenar el gran momento de los celestes y seguir soñando con la posibilidad de quedarse con el grupo.

El momento de cada uno pasa a un segundo plano en esta clase de partidos. Clásico es clásico y no existen favoritos. Sporting Cristal podrá estar embalado y Universitario de Deportes podrá seguir hundido en el pozo de la irregularidad, pero no importa, a partir de las 4 de la tarde, ambas escuadras dejarán todo en el campo en busca de los 3 puntos.

Los elegidos: Sin Figuera, el once de Universitario para enfrentar a Sporting Cristal

Universitario de Deportes no habrá conseguido los resultados esperados, pero su nivel ha levantado y Troglio parece ya haber encontrado el 11. La única baja que tendrán será la de Jersson Vásquez, quien cederá su lugar a Jesús Barco por acumular su tercera tarjeta amarilla.

Luego, el equipo será el mismo que viene de empatar 1-1 ante Ayacucho FC, aunque el '9' Anthony Osorio trabajó con algunos problemas durante la semana y será esperado hasta el final.

Con Emanuel Herrera, el once de Sporting Cristal para el duelo ante Universitario de Deportes

Como siempre, el peligro será por las bandas y ahí Alberto Quintero y Roberto Siucho estarán listos para poner en aprietos a los laterales celestes. El 'Chiquitín' ya le marcí a Cristal en el 2017.

El goleador de Sporting Cristal: Herrera y 10 más

Por el lado de Sporting Cristal, el equipo está clarito y todo girará en torno a la figura del equipo, Emanuel Herrera. El argentino no ha parado de 'mojar' desde que se puso la celeste y este domingo buscará seguir por ese camino.

Con 15 puntos, Sporting Cristal sabe que de ganar prácticamente se asegura la final del Torneo de Verano, pero aún así no se confía. "Siempre es difícil jugar y ganarle a la 'U' y a pesar de no pasar por un buen momento no nos creemos ni somos favoritos", dijo Jaír Céspedes.

Y es verdad, a los celestes siempre les ha costado ante los cremas y, de hecho, no pueden derrotarlos desde la temporada 2014, cuando lo hicieron por 3 a 0.



Últimos enfrentamientos entre ambos equipos:

19.11.17 Universitario vs. Sporting Cristal 2 : 2 26.07.17 Sporting Cristal vs. Universitario 1 : 1 07.08.16 Universitario vs. Sporting Cristal 2 : 2 01.05.16 Sporting Cristal vs. Universitario 0 : 1 29.11.15 Sporting Cristal vs. Universitario 1 : 2 23.08.15 Universitario vs. Sporting Cristal 0 : 0 24.09.14 Sporting Cristal vs. Universitario 3 : 0 22.06.14 Universitario vs. Sporting Cristal 0 : 0 03.08.13 Universitario vs. Sporting Cristal 3 : 0

Los cremas y celestes se enfrentaron dos veces en el 2017 y ambos encuentros terminaron empatados, ahora ambos prometen regalar un partido lleno de emociones en el Nacional.

Sporting Cristal vs. Universitario: juégale unas fichas

Casa de apuesta Sporting Cristal Empate Universitario Te Apuesto 1.80 3.50 3.75 Inkabet 1.88 3.50 3.60 Betsson 1.88 3.55 3.75 Bet365 1.83 3.40 3.60

Probables alineaciones:



Sporting Cristal : Patricio Álvarez; Johan Madrid, Renzo Revoredo, Omar Merlo, Jair Céspedes; Jorge Cazulo, Josepmir Ballón, Horacio Calcaterra; Gabriel Costa, Fernando Pacheco y Emanuel Herrera. DT: Mario Salas.



Universitario de Deportes: Universitario: Patrick Zubczuk; Aldo Corzo, Brayan Velarde, Horacio Benincasa, Juan Manuel Vargas; Adán Balbín, Jesús Barco, Emmanuel Páucar; Alberto Quintero, Roberto Siucho; Anthony Osorio. DT: Pedro Troglio.





Estadio Nacional

Hora: 4:00 p.m (GolPerú)

Árbitro: Michael Espinoza