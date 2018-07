Sporting Cristal vs. UTC cierran, este jueves, la fecha 8 del Torneo Apertura. El partido que se jugará en Cajambamba se iniciará a las 3:00 p.m. y será transmitido por Gol Perú. Los rimenses quieren apoderarse del primer lugar y para eso no debe pestañear, ni de visita.

Pese a que los rimenses están en la segunda casilla con 14 puntos, la diferencia que los separa del primer lugar no es grande. Alianza Lima (que iba a jugar con Melgar) tiene una unidad más en la tabla de posiciones. Así que cualquiera cosa puede pasar

Para este encuentro contra UTC, el técnico de Sporting Cristal no podrá contar con Jorge Cazulo por suspensión. Su lugar debería ser cubierto por Frank Ysique, pero aún no le han dado el Ok porque hay una duda.

Mario Salas también maneja otra opción. Yulián Mejía. Su ingreso haría que Josepmir Ballón la haga de volante de contención. La propuesta sería más ofensiva. Esa es la duda que ronda por la cabeza del técnico celeste y no tiene mucho tiempo para decidirse.



En lo único que no tiene duda el DT rimense es en su poder ofensivo. Emanuel Herrera y Gabriel Costa ponen la cuota goleadora en tienda celeste. AMbos jugadores tienen más goles que UTC, su próximo rival, en el actual torneo corto.



UTC vs. Sporting Cristal: posibles alineaciones

UTC: J. Carvallo; J. Bosmediano, L. Cardoza, R. Guisazola, J. Canales; J. Murrugarra, G. Baglivo, J. Ponce, D. Millan, J. Bazán; A. Ugarriza.



Sporting Cristal: P. Álvarez; E. Chávez, R. Revoredo, O. Merlo, J. Céspedes; F. Ysique, H. Calcaterra, J. Ballón; G. Costa, E. Herrera, M. López.