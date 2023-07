Premio al esfuerzo del ‘Dominó' a los 11′ llegó el tanto de Cuesta, pero el equipo de Mariano Soso no fue contundente y dejó reaccionar al ‘Cervecero’. Tiago Nunes hizo unos cambios antes del descanso; se afianzaron mejor en la cancha y a los 73′, Grimaldo puso 1-1, que pudo haber llegado antes si no fuera por una doble atajada de Cáceda. Un empate justo, pero que pone todo igualado en la cima: Melgar, Universitario y Cristal, punteros con 11 unidades.

Claves del partido

Dolor de cabeza por arriba

La pelota parada viene siendo un problema para Sporting Cristal, no de ahora, sino de meses atrás, incluso mucho antes, pero que Tiago Nunes no ha podido solucionar. Y e que más del 40% de los goles que han recibido los celestes han sido por la vía aérea (15 de 35 tantos), y en el estadio de la UNSA en Arequipa la estadística pesó.

Justamente, el gol de Bernardo Cuesta que abrió la cuenta del ‘Dominó' llegó de pelota parada por medio de un córner a los 11′. Tras la ejecución de Tomás Martínez desde el banderín, el capitán de Melgar puso la pierna para empujar el balón y poner el 1-0 ante la pasiva marca de Gianfranco Chávez, quien tuvo más de un problema atrás.

Cuesta anotó el 1-0 en el Melgar vs. Sporting Cristal por Torneo Clausura. (Video: Liga 1 MAX)

Actuó rápido

Los rimenses no empezaron bien el partido en Arequipa, estuvieron imprecisos en los pases e inseguros atrás ante la embestida del ‘Dominó', que durante los primeros 25′, controló a placer el encuentro. El tanto de Cuesta fue como un llamado de atención para Nunes, pues de inmediato mandó a calentar la banca y antes del descanso fueron los cambios.

El brasileño, al ver que su equipo no estaba jugando como él quería, no esperó el receso y a los 40′ hizo entrar a Martín Távara por Jesús Pretell y Leandro Sosa por Jostin Alarcón. Tanto el ‘Pitbull’ como el ‘Chino’ no estaban teniendo un buen partido, ni con los pases ni con la marca (D’Arrigo hizo de las suyas por la derecha), por lo que Nunes actuó rápido y los celestes empezaron a mejorar tras los cambios.

Tenía que aparecer

Aunque en la serie contra Emelec tuvo ciertos chispazos (como en la última jugada antes del fallo de Corozo), el hincha siempre le pide más Joao Grimaldo. El ‘20′ fue de menos a más ante Melgar. Jean Pierre Archimbaud tuvo la labor de neutralizar al extremo de 20 años, y aunque lo estaba haciendo bien, en el segundo tiempo se le escapó la marca.

En el segundo tiempo, Grimaldo asustó a Cáceda con un cabezazo y un disparo que el ‘1′ de Melgar atajó en dos oportunidades. Sin embargo, a los 73′, y luego de una conexión con Brenner Marlos, el extremo entró al área y venció a la ‘Pantera’ para el 1-1. De acuerdo a Sofascore, el talentoso jugador tiró tres remates a puerta, dio un pases clave, acertó 16 de 19 pases. Además, ganó un duelo de dos posibles abajo y uno de cuatro arriba.

Joao Grimaldo marcó el 1-1 de Sporting Cristal sobre Melgar. (Video: Liga 1 MAX)

Siempre cumplidor

Cristal puede tener un gran partido o un bajo encuentro, pero quien nunca falla es Ignacio. En cada juego, el defensa brasileño es uno de los más destacados y en Arequipa no fue la excepción. ‘Nachito’ cubrió bien su zona, anulando a Bernardo Cuesta y compañía, e incluso cerca del final salvó de la línea un cabezazo de Bordacahar que tenía dirección de gol.

Según los datos de Sofascore, Ignacio tuvo tres despejes, bloqueó un disparo, realizó una intercepción y una entrada efectiva. Además, ganó dos duelos de cinco posibles abajo y por arriba fue impecable: ganó los dos duelo que tuvo en el juego aéreo.

Evitó la tragedia

No cabe duda que el gran pecado de Melgar fue no ampliar su ventaja en el marcador cuando podía. En el primer tiempo, el equipo de Mariano Soso fue una máquina ante un Cristal que no supo cómo frenarlo. Las llegadas al arco de Solís fueron recurrentes y hasta la suerte estuvo del lado rimense, con dos palos, pero cuando todo se igualó, el ‘Dominó' pudo hasta perderlo si no fuera por Carlos Cáceda.

A pesar del gol del empate, el portero de Melgar estuvo atento cuando más se lo necesitó. Pocos minutos antes del tanto de Grimaldo, el extremo avisó, pero Caceda intervino con dos atajadas seguidas. Tras un centro por la izquierda, Joao cabeceó y el ‘1′ respondió con la mano y de inmediato, el ‘20′ sacó un disparo en el rebote y el arquero estuvo atento para evitar su caída.

Doble atajada de Carlos Cáceda para evitar el empate de Cristal ante Melgar. (Video: Liga 1 MAX)

