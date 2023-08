Un final de película fue lo que se vivió en el Alberto Gallardo, donde Sporting Cristal venció 1-0 a Municipal con un gol agónico de Yoshimar Yotún en los descuentos. El triunfo le permite al equipo de Tiago Nunes comandar el Torneo Clausura 2023 y mantenerse como el mejor del Acumulado de la Liga 1 Betsson por diferencia de goles. El destino parece sonreírle a los celestes, que festejaron gracias a un gol de su capitán y líder del equipo, pero no hicieron un buen partido en juego y definición, y sufrieron ante un rival que la pasa mal en todo sentido. No obstante, partidos como estos se ganan y el cuadro rimense dio un golpe de autoridad no solo contra los ediles, sino contra sus rivales directos en la lucha por el título como Alianza Lima y Universitario de Deportes.

Yotún a lo CR7 No es ‘Mr. Champions’ ni el máximo goleador de la historia del fútbol, pero Yoshimar Yotún tiene algo de Cristiano Ronaldo: ese liderazgo para aparecer en el momento más importante, ponerse el equipo al hombro y marca la diferencia. El capitán celeste pisó el área llevando peligro en uno de los últimos intentos para lograr la victoria y fue derribado en esa zona. Él mismo tomó el balón, puso la pelota en el punto penal y no falló: remate colocado y tres puntos divinos, como para darle epicidad al ambiente. Y más allá de que haya celebrado a lo CR7, mostrando los músculos y su buen físico, Yotún hizo un mejor segundo tiempo que el primero. El volante estuvo rodeado de la polémica por dos fuertes faltas que rozaron la tarjeta roja, pero fueron perdonadas por el árbitro Sebastián Lozano. De igual manera, ‘Yoshi’ pudo cambiar esas críticas por elogios y ser determinante en el tramo final del partido. Sin duda, el capitán salvó una tarde gris en el recinto celeste, colocó a Cristal en la cima del Clausura y firmó un triunfo de esos que valen títulos. Mejor resolución La alegría por la ajustada victoria sobre Municipal no debe tapar lo que no gustó del equipo en la cancha. Y eso fue la falta de capacidad resolutiva para definir frente al arco rival. Cristal tuvo en total 22 remates y solo seis de ellos fueron directos al pórtico edil. Pero el gol llegó desde la vía penal, con Yotún en estado de gracia y en el tiempo añadido. Es decir, los celestes tuvieron distintas ocasiones para ponerse adelante en el marcador durante el cotejo, con tranquilidad y planificación; sin embargo, les costó vulnerar la valla edil. Irven Ávila inició las acciones como titular, pero Nunes terminó jugando con doble ‘9′ con Adrián Ugarriza y Percy Liza. El técnico arriesgó con las variantes buscando el camino del gol; aunque esté llegó de otra manera. Esa situación hizo extrañar a Brenner Marlos, quien se perdió el partido por lesión. El brasileño es el máximo artillero del club esta temporada y cuenta las horas para volver a jugar. El penal errado No fue la tarde del ‘Cholito’ Ávila. El atacante celeste recibió la confianza de Nunes para comandar la ofensiva y en la más clara que tuvo, no pudo marcar. Falló un penal que pudo evitar el sobreesfuerzo de su equipo y el sufrimiento hasta el final del partido. A los 41′, se paró frente al arquero Carlos Solís para ejecutar el cobro; sin embargo, su remate fue al lado derecho, muy avisado y el guardameta pudo atajarlo. Ávila se dio cuenta del error y trató de resarcirlo después, aunque sin mucha fortuna. El ‘Cholito’ solo registra un gol en la Liga 1 y todavía no ha podido trascender como tal. Si bien es jugador importante ante Municipal se mostró errático y no pudo redondear una buena actuación. Eso sí, para Nunes sigue siendo el titular ante la ausencia de Brenner. Solo es cuestión de romper esa mala racha y encontrar el camino correcto en el Clausura. La expulsión de Grimaldo Si hubo otra acción cuestionable fue la expulsión de Joao Grimaldo a los 72′ que complicó aún más el partido. Hasta entonces, los celestes buscaron por todas las vías el arco de Municipal y la gambeta de Grimaldo era clave en esa intención; no obstante, tras recibir la tarjeta roja, las opciones se redujeron y Cristal perdió a su mejor hombre de ofensiva. Había que buscar otra manera de llegar al gol y Nunes envió al campo a Ugarriza y Liza. Era la respuesta del técnico ante la situación de emergencia. La salida de Grimaldo complicó al equipo e hizo pensar lo peor. Le quitó sorpresa al ataque celeste y velocidad en el uno contra uno en un momento ‘picante’. Pese a ello, Cristal no se sintió menos en el campo y Municipal no supo aprovechar la ventaja numérica. El juego se mantuvo y los rimenses siguieron dominando las acciones. Eso sí, Grimaldo no podrá jugar el próximo partido ante Sport Boys. El equipo de Nunes descansará en la próxima fecha. Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor. TE PUEDE INTERESAR Óscar Ruggeri: “Reynoso tiene que hacer que los jugadores le crean, convencerlos como hizo Gareca”

