Volvió a su posición de origen cuando se hizo un nombre en Sporting Cristal y no desentonó en el puesto, más allá del resultado: empate 1-1 contra Sport Boys. Post partido en el Alberto Gallardo, Yoshimar Yotún analizó el duelo frente a los rosados, así como también la posibilidad que tiene el conjunto de Tiago Nunes sobre el River Plate de Martín Demichelis, puntero en la Liga Profesional Argentina, y que será rival de los ‘celestes’ en Copa Libertadores.

Si bien no fue el resultado que esperaba el seleccionado nacional, admitió que el plantel sigue trabajando para pulir detalles, especialmente, las pelotas paradas. En ese sentido, coincidió con el DT brasileño que sostuvo que “se está trabajando la pelota parada y seguiremos en ello para ir mejorando”.

No obstante, hubo un detalle que sorprendió a algunos: el cambio de posición de volante a lateral izquierdo. Al respecto, ‘Yoshi’ no dudó en admitir que le vino bien y que está dispuesto a los cambios necesarios en el campo. “Me sentí muy cómodo de lateral y donde el profe me quiera ahi jugaré”, sostuvo.

Pese al 1-1, el plantel deberá cambiar de página pronto y concentrarse en el nuevo rival que se avecina: River Plate. El cuadro rimense fue ubicado en el Grupo D, uno de los más complicados de la Libertadores. Pese a ello, los jugadores están enfocados en sacar un resultado positivo.

“Iremos a ganar a Argentina, es un equipo difícil. Jugaremos en una cancha mojada y debemos adecuarnos a ello”, indicó Yotún. Un detalle a destacar es que el cuadro argentino será uno de los rivales más complicados de la serie, pues llega como líder absoluto de la Liga Profesional Argentina 2023.

Sporting Cristal tiene previsto el duelo contra los ‘Millonarios’ para el próximo miércoles 19 de abril en el estadio Monumental de Buenos Aires, desde las 7:00 p.m. Tras haber perdido por 1-3 frente a Fluminense en su debut copero, los rimenses están obligados a sumar fuera de casa.





