Spoting Cristal: el 'poker' que utilizará Claudio Vivas para ir por el Torneo Apertura

Claudio Vivas es un ‘viejo zorro’.Y si todavía tienes dudas de eso, es porque no has estado prestando atención a sus últimos planteamientos. El DT de Sporting Cristal se quedó sin su mejor hombre de ataque (Herrera), pero afrontó la realidad de una forma brillante: su tridente de ataque inicial (Herrera, Palacios, Gonzales) ya no iba a estar, y decidió cambiarlo por un ‘poker’.

Obvio, atacar con cuatro siempre es un riesgo, pero Claudio Vivas se la ‘jugó’. Y, ante Olimpia, le salió todo como lo pensó. Con la inclusión de Fernando Pacheco en el ataque, ‘Tití’ Ortiz dejó la banda derecha y se fue a jugar como más le gusta: de ‘10’.

Ahí tuvo su mejor partido en Sporting Cristal y también ayudó crecer a los demás. La combinación con ‘Canchita’ y Palacios (de ‘9’), por ejemplo, hizo sufrir a los defensores de Olimpia. Cuando comienzan a tocar, son complicados.

Y si le resultó en Asunción, obvio no lo va a cambiar. Mucho menos el lunes, cuando Sporting Cristal necesita buscar el triunfo desde el primer minuto. Vivas sabe que no puede fallar ante San Martín y espera que su ‘poker’ esté fino: asegurar rápido el partido es el objetivo.

Los ‘santos’ llegan con varias bajas pero Sporting Cristal sabe que no puede confiarse y saldrá con todo. Si quiere el Apertura, no queda otra. La Universidad San Martín no contará con Penny, Salas y Olivera (suspendidos); y Portales, Oliva, Zevallos, Palacios y Espinoza ( no jugarán porque pertenecen a los celestes).

