Sunday Afolabi, el nigeriano de la San Martín que sueña algún día con la Premier League

A 9 479 kilómetros, en las calles de Ibadán (Nigeria), un niño con sueños de futbolista salía de su casa con una pelota pegada al pie. Su camino empezaba en el barrio –tan lejos pero tan parecido al Perú- donde su madre aparecía para, con bofetadas, llevarlo nuevamente a casa. Y esa ilusión parecía convertirse en pesadilla.

Sin embargo, el fútbol, como la vida, te depara caminos inimaginables y, mientras recibía los golpes de la mujer de la casa, un amante del deporte rey como su padre lo alentaba para que se convirtiese en profesional. Por eso, a solas, como quien sigue su pasión, tocó las puertas del Osun United de la Segunda División de su país para desarrollar su talento.



Y ahí empezaría el camino que terminaría en un aterrizaje en el aeropuerto Jorge Chávez el 25 de enero del 2019. Antes; no obstante, daría el segundo paso: jugar en la Primera de Nigeria con la camiseta del Rivers United, donde terminaría convenciendo a Álvaro Barco y compañía de ser el tercer africano en dos años ¬–tras Aké Loba y Koffi Dakoi- en vestirse de ‘santo’.

Hoy, en su cabeza y lejos de casa, no imagina lo logrado sin la ayuda de Duke Udi, exinternacional con la selección nigeriana, quien, como él mismo señala, fue del que más aprendió en una cancha de fútbol. Porque antes de ser un buen futbolista hay que ser agradecido.



Más de dos meses después, desde su cuarto en la ‘Villa Santa’ –donde reside- Sunday Afolabi no puede estar más feliz ¿La razón? La confianza del ‘profe’ Carlos Bustos con quien trabajar para algún día poder ‘pelotear’ en la Premier League. “Él entrenador nos dice que trabajemos para lograr grandes cosas”, le cuenta a Depor.



Aunque todavía tenga algunos problemas con el español, su educación lo obliga a presentarse con un ‘Buenos días, ¿cómo estás?’; mientras asegura que son Diego Penny y Renato Espinosa quienes lo ayudan con el inglés para comunicarse con el resto de compañeros.



“Porque para ser un buen jugador hay que pelearla”, agregó. Es por eso que, con 19 años, ya es uno de los fijos en el once y el último fin de semana anotó su primer gol en la Liga 1, como lo hiciera Yaya Touré con la camiseta del Manchester City.



“En mi país me llamaban como él, pero la verdad es que no sé qué veían (risas)”, comentó; mientras que, con brillo en los ojos, hablaba de su compatriota Obi Mikel y del ya idolatrado por todos los volantes de primera línea del mundo, Sergio Busquets.



Aunque en el sistema de la San Martín es el vértice del triángulo (4-3-3) por detrás de Yamir Oliva o Jordan Guivin, el nigeriano que utiliza la ‘24’ la tiene clara. “Para ser un gran futbolista tienes que adaptarte a distintas posiciones, donde el entrenador elija”, señaló. Por eso no se cierra y, de necesitarlo, el conjunto de Santa Anita encontrará en él un volante polivalente.



Ya con unos cuantos meses en la capital y habiendo vivido el caluroso verano, Sunday no tiene queja alguna. “Me encanta el clima y la gente me trata muy bien”, agregó. Con respecto a la comida, cuando se le preguntó por el ceviche no lo dudó ni un segundo: “Me gusta mucho, como de todo y la comida peruana es muy rica”, contó.



Sin tener más de 10 partidos en Primera, el nuevo africano de los ‘albos’ ya es una de las sonrisas que tiene el vestuario universitario. Su deseo de superación es la motivación perfecta para un equipo lleno de jóvenes que encontró su primera victoria oficial en el 2019 gracias a la pierna derecha de su nueva joya.



