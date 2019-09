EN VIVO | Tabla de posiciones de la Liga 1: Universitario de Deportes ganó el clásico y es líder del Torneo Clausura

Universitario de Deportes es líder del Torneo Clausura | Tabla de posiciones EN VIVO | VÍA GOLPERÚ | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | Alianza Lima y Universitario de Deportes jugaron un buen partido en el Monumental y la 'U' lo ganó por 1-0 con gol de Alberto Quitero. La tabla de posiciones no deja de moverse para definir al campeón a fin de año. Los dirigidos por Ángel Comizo son los líderes con 22 puntos, escoltados por los blanquiazules, Sporting Cristal y Carlos A. Mannucci con 17. Los cremas ganaron, los hinchas celebran y hoy se completa la fecha 9 con los duelos entre San Martín vs. Binacional y Ayacucho FC vs. César Vallejo.

Sin dudas, el partido más esperado de la fecha fue el clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. Un solitario gol del panameño Alberto Quintero a los 23' le dio el triunfo por 1-0 a los 'cremas'. Así, aseguraron el primer lugar del Clausura y sacaron una ventaja de cinco puntos.

En el inicio de la jornada, Sport Boys no pudo sumar su quinto triunfo consecutivo y fue goleado por Real Garcilaso. El contundente 4-0 al sur del país deja a los rosados en la zona de descenso.

Sporting Cristal no pasó de un empate 1-1 ante UTC en Cajamarca y sigue como líder de la tabla acumulada. Los celestes tienen la clasificación a las semifinales por el título nacional prácticamente asegurada.

Pirata FC esperó hasta el minuto 90' + 5' para conseguir un triunfo agónico por 2-1 ante Sport Huancayo en Olmos. Por otro lado. Carlos A. Mannucci y Alianza Universidad no movieron el 0-0 inicial en el Mansiche. Unión Comercio también anotó al último minuto, pero igualó 1-1 con FBC Melgar.

En Huacho, Deportivo Municipal no pudo mantener la ventaja y perdió 3-1 ante la Academia Cantolao. 'Muni', con puntos restados en la tabla por sanciones, coquetea con la zona de abajo.

Tabla de posiciones de la Liga 1: programación y resultados de la Fecha 9 del Torneo Clausura

FECHA HORA LOCAL VS. VISITANTE 27/09 FINAL Real Garcilaso 4-0 Sport Boys 28/09 FINAL Pirata FC 2-1 Sport Huancayo 28/09 FINAL UTC 1-1 Sporting Cristal 28/09 TABLA Carlos A. Mannucci 0-0 Alianza Universidad 28/09 FINAL Melgar 1-1 Unión Comercio 29/09 FINAL Municipal 1-3 Cantolao 29/09 FINAL Universitario 1-0 Alianza Lima 30/09 1:15 p.m. > San Martín vs. Binacional 30/09 3:30 p.m. Ayacucho FC vs. César Vallejo

Tabla de posiciones - Torneo Clausura (Fecha 9)

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 9 7 1 1 10 3 7 22 2 Sporting Cristal 9 5 2 2 16 10 6 17 3 Alianza Lima 9 5 2 2 14 11 3 17 4 C. Mannucci 9 5 2 2 7 4 3 17 5 Sport Huancayo 9 5 1 3 13 10 3 16 6 Unión Comercio 9 4 3 2 15 10 5 15 7 Melgar 9 4 2 3 13 7 6 14 8 Sport Boys 9 4 2 3 14 14 0 14 9 Alianza Universidad 9 3 3 3 9 9 0 12 10 Binacional 8 2 5 1 9 8 1 11 11 Cantolao 9 3 2 4 13 16 -3 11 12 San Martín 8 2 4 2 9 8 1 10 13 César Vallejo 8 2 3 3 10 10 0 9 14 Real Garcilaso 9 2 1 6 9 10 -1 7 15 Ayacucho FC 8 2 1 5 6 12 -6 7 16 Pirata FC (*) 9 2 3 4 5 11 -6 7 17 Deportivo Municipal (*) 9 1 2 6 10 18 -8 3 18 UTC 9 0 3 6 5 16 -11 3

(*) Resolución N° 0017 y Resolución N° 0019: Restarle un punto a Deportivo Municipal y Pirata FC.

Tabla acumulada - Torneo Clausura (Fecha 9)

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Sporting Cristal 26 14 7 5 44 23 21 49 2 Binacional 25 14 5 6 53 31 22 47 3 Universitario 26 13 6 7 35 30 5 45 4 Alianza Lima 26 12 7 7 44 35 9 43 5 Sport Huancayo 26 11 7 8 35 33 2 40 6 César Vallejo 25 11 5 9 35 31 4 38 7 Melgar 26 10 7 9 39 32 7 37 8 Cantolao 26 9 9 8 31 33 -2 36 9 Alianza Universidad 26 8 10 8 27 27 0 34 10 Real Garcilaso 26 9 6 11 28 25 3 33 11 Carlos A. Mannucci 26 9 6 11 29 31 -2 33 12 Ayacucho FC 25 9 5 11 32 35 -3 32 13 Deportivo Municipal (*) 26 8 9 9 37 38 -1 30 14 Unión Comercio 26 7 9 10 30 31 -1 30 15 UTC 26 6 10 10 31 40 -9 28 16 San Martín 25 5 10 10 22 40 -18 25 17 Sport Boys 26 6 6 14 23 42 -19 24 18 Pirata FC (*) 26 5 8 13 22 40 -18 20

(*) Resolución N° 0017 y Resolución N° 0019: Restarle un punto a Deportivo Municipal y Pirata FC.