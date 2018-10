No hay descanso para los equipos pues la fecha 9 del Torneo Clausura arranca este martes. San Martín y Sport Boys serán los encargados de abrir la fecha cuando se enfrenten en el Alberto Gallardo.

El partido más importante del día lo protagonizará Universitario de Deportes. Los cremas recibirán a Sport Rosario en el Monumental, escenario donde esperan mantener su racha ganadora. La 'U' llega de ganar por 1-0 a Binacional con gol agónico de Anthony Osorio.

El miércoles UTC tratará de sacarse el mal sabor de boca que le dejó la derrota ante Sporting Cristal, enfrentando en casa a Alianza Lima. Ese mismo día los celestes visitarán a Cantolao en el Miguel Grau del callao.

Cerrará la fecha 9 del Torneo Clausura el partido entre Melgar y Deportivo Municipal en Arequipa.

Tabla de posiciones de Torneo Clausura

Puesto Equipo PJ PG P PP GF GC DG PUNTOS 1 FBC Melgar 8 6 1 1 14 5 9 19 2 Ayacucho FC 8 4 3 1 17 10 7 15 3 San Martín 8 4 2 2 12 9 3 14 4 Municipal 8 4 2 2 8 10 -2 14 5 Universitario 8 4 1 3 11 12 -1 13 6 Real Garcilaso 8 3 3 2 16 13 3 12 7 Sporting Cristal 8 3 2 3 14 10 4 11 8 Alianza Lima 8 3 2 3 8 7 1 11 9 Sport Boys 8 3 2 3 11 12 -1 11 10 Sport Huancayo 8 2 4 2 12 12 0 10 11 Cantolao 8 3 1 4 11 13 -2 10 12 C. Unidos 8 3 1 4 8 10 -2 10 13 UTC 8 2 3 3 6 7 -1 9 14 Unión Comercio 8 3 0 5 11 13 -2 9 15 Binacional 8 2 0 6 6 14 -8 6 16 Sport Rosario 8 1 1 6 4 12 -8 4

Descentralizado 2018: Tabla acumulada

PUESTO Equipo PJ PG P PP GF GC DG PUNTOS 1 Sporting Cristal 37 22 10 5 83 32 51 76 2 FBC Melgar 37 18 14 5 57 38 19 68 3 Municipal 37 17 7 13 53 47 6 58 4 Real Garcilaso 37 17 7 13 56 55 1 58 5 Alianza Lima 37 16 9 12 48 40 8 57 6 Sport Huancayo 37 14 13 10 57 47 10 55 7 UTC 37 13 14 10 39 41 -2 53 8 Binacional 37 13 9 15 39 45 -6 48 9 San Martín 37 10 16 11 52 50 2 46 10 Cantolao 37 11 11 15 46 53 -7 44 11 Universitario 37 10 14 13 45 54 -9 44 12 Sport Boys 37 10 13 14 46 54 -8 43 13 Ayacucho FC 37 11 8 18 56 65 -9 41 14 Sport Rosario 37 13 6 18 48 57 -9 41 15 Unión Comercio 37 11 8 18 43 57 -14 41 16 C. Unidos 37 7 7 23 36 69 -33 28

Aquí te dejamos la programación de la fecha 9 del Torneo Clausura

Martes 23 de octubre



San Martín vs. Sport Boys

Hora: 1 p.m.

Estadio: Alberto Gallardo



Comerciantes Unidos vs. Real Garcilaso

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Cristo El señor



Universitario de Deportes vs. Sport Rosario

Hora: 8.30 p.m.

Estadio: Monumental

Miércoles 24 de octubre



Unión Comercio vs. Sport Huancayo

Hora: 1 p.m.

Estadio: IPD Moyobamba



UTC vs. Alianza Lima

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Cristo El Señor



Ayacucho vs. Binacional

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Ciudad de Cumaná



Cantolao vs. Sporting Cristal

Hora: 8 p.m.

Estadio: Miguel Grau del Callao



Jueves 25 de octubre



Melgar vs. Deportivo Municipal

Hora: 8 p.m.

Estadio Monumental UNSA



Universitario de Deportes enfrenta este martes a Sport Risario.

