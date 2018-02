Líder absoluto, con puntaje perfecto y números envidiables. Así marcha Sporting Cristal en la tabla de posiciones de Grupo A del Torneo de Verano luego de que la CJ de la FPF lo reconociera como ganador del choque ante UTC por la primera fecha del certamen. El fallo salió este lunes y te mostramos cómo quedaron los números.

El fallo de la CJ-FPF era lo único que le faltaba a Sporting Cristal para completar la alegría. Los de Mario Salas tomaron la punta el último domingo al alcanzar puntaje perfecto con el triunfo ante Comerciantes Unidos y ahora con estos tres puntos amplió su ventaja a cuatro unidades en solo cuatro fechas. Candidato indiscutible al título en este Torneo de Verano.

Sporting Cristal: CJ de la FPF le dio los 3 puntos del partido contra UTC

Recordemos que el partido UTC vs. Sporting Cristal de la primera fecha del Torneo de Verano, no se disputó porque los cajamarquinos no tenían sede aprobada para jugar el Descentralizado 2018. Esta situación obligó a que el choque se suspenda y que sea la CJ de la FPF quien determine el final.

Por incumplir con las bases, la CJ-FPF emitió un oficio donde se resuelve "Declarar perderdos por W. O., con el resultado de 0-3 en su contra, al club infractor Universidad Técnica de Cajamarca en el partido programado para ser disputado entre dicho club y el Club SPorting Cristal con fecha d2 de febrero de 2018 en estadio Mansiche de la ciudad de Trujillo por la Primera Fecha del Campeonato".

Tras la publicación de este fallo, Sporting Cristal alcanzó los 12 puntos y dejó atrás a San Martín (8 puntos y al cual no se ha enfrentado) y Alianza Lima (7 puntos y al que ganó en Matute). Mientras que UTC se mantiene en la quinta posición del Grupo A aunque con mucha mayor diferencia de gol en contra.

Tabla de posiciones del Torneo de Verano: así quedó tras fallo a favor de Sporting Cristal

Grupo A

PUESTO EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Sporting Cristal 4 4 0 0 12 1 11 12 2 San Martín 4 2 2 0 7 2 5 8 3 Alianza Lima 4 2 1 1 6 5 1 7 4 Sport Rosario 4 1 1 2 6 7 -1 4 5 Comerciantes U. 4 1 1 2 4 7 -3 4 6 UTC 4 1 1 2 1 7 -6 4 7 Ayacucho FC 4 1 0 3 4 8 -4 3 8 Universitario 4 0 2 2 3 6 -3 2

