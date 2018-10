La fecha 11 del Torneo Clausura tiene como plato fuerte el duelo que protagonizarán Universitario de Deportes y Sporting Cristal este martes en el estadio Monumental, en partido que contará solo con la presencia de la hinchada local.

Los cremas llegan tras un empate sin goles ante Sport Boys y los celestes visitan el Monumental luego de caer por 1-0 ante la Universidad San Martín en el Alberto Gallardo.

El partido entre Alianza Lima y la Universidad San Martín no recibió luz verde debido a que los santos no cuentan con estadio para albergar el partido.



La cancha del Miguel Grau no está en buenas condiciones y ya tiene programado el partido entre Cantolao y Deportivo Municipal. El Estadio Nacional está en mantenimiento de cara al partido de la Selección Peruana ante Ecuador.

Torneo Clausura: programación de la fecha 11



Martes 30



Ayacucho vs. Sport Boys

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Ciudad de Cumaná



Universitario de Deportes vs. Sporting Cristal

Hora: 8.30 p.m.

Estadio: Monumental



Miércoles 31 de octubre



UTC vs. Real Garcilaso

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Cristo El Señor



Cantolao vs. Deportivo Municipal

Hora: 5.45

Estadio: Miguel Grau del Callao



Jueves 1 de Noviembre



Unión Comercio vs. Binacional

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: IPD Moyobamba



Sport Huancayo vs. Sport Rosario

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: Huancayo



Melgar vs. Comerciantes Unidos

Hora: 8 p.m.

Estadio: UNSA



Postergado

San Martín vs. Alianza Lima





Torneo Clausura: tabla de posiciones



Puesto Equipo PJ PG P PP GF GC DG PUNTOS 1 FBC Melgar 9 7 1 1 15 5 10 22 2 Ayacucho FC 10 6 3 1 23 12 11 21 3 San Martín 10 6 2 2 14 9 5 20 4 Alianza Lima 10 5 2 3 11 7 4 17 5 Universitario 10 5 2 3 13 12 1 17 6 Sporting Cristal 10 4 2 4 17 11 6 14 7 C. Unidos 10 4 2 4 11 12 -1 14 8 Municipal 10 4 2 4 8 12 -4 14 9 Unión Comercio 10 4 1 5 17 17 0 13 10 Real Garcilaso 9 3 3 3 16 14 2 12 11 UTC 10 3 3 4 7 8 -1 12 12 Sport Boys 10 3 3 4 11 13 -2 12 13 Sport Huancayo 10 2 5 3 14 16 -2 11 14 Cantolao 10 3 1 6 11 18 -7 10 15 Binacional 10 2 1 7 6 17 -11 7 16 Sport Rosario 10 1 1 8 6 17 -11 4

Descentralizado 2018: Tabla acumulada



PUESTO Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Sporting Cristal 39 23 10 6 86 33 53 79 2 FBC Melgar 38 19 14 5 58 38 20 71 3 Alianza Lima 39 18 9 12 51 40 11 63 4 Municipal 39 17 7 15 53 49 4 58 5 Real Garcilaso 38 17 7 14 56 56 0 58 6 Sport Huancayo 39 14 14 11 59 51 8 56 7 UTC 39 14 14 11 40 42 -2 56 8 San Martín 39 12 16 11 54 50 4 52 9 Binacional 39 13 10 16 39 48 -9 49 10 Universitario 39 11 15 13 47 54 -7 48 11 Ayacucho FC 39 13 8 18 62 67 -5 47 12 Unión Comercio 39 12 9 18 49 61 -12 45 13 Sport Boys 39 10 14 15 46 55 -9 44 14 Cantolao 39 11 11 17 46 58 -12 44 15 Sport Rosario 39 13 6 20 50 62 -12 41 16 C. Unidos 39 8 8 23 39 71 -32 32

