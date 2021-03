El inicio de Sport Boys en la Liga 1 no fue el esperado: sumó dos derrotas al ‘hilo’, a pesar de que, en el juego, mostró cosas interesantes. Hoy enfrentan a Binacional por la tercera fecha de la Fase 1, y uno de los ‘jales’ del año que podría aparecer es Tarek Carranza. El volante no fue parte de los rosados en los dos primeros duelos, pues contrajo el COVID-19. Felizmente, la ‘Cobra’ no la pasó mal y, desde hace más de 10 días, retomó los entrenamientos. Sobre ese episodio y el duelo de hoy, habló con Depor.

Tarek Carranza se encuentra en la lista de jugadores del fútbol peruano que se contagiaron con el nuevo virus. Sin embargo, y como paso con casi todos los casos de futbolistas, el mediocampista no la pasó mal. “Estuve 15 días fuera. Al noveno día ya estaba apto, pero hay que cumplir los protocolos de la FPF, que son 15 días obligatorios (antes de retornar a los entrenos), así que ya voy más de 10 días entrenando y a disposición del comando técnico para ver si me toman en cuenta”, nos dijo.

Debido al coronavirus, Tarek Carranza no pudo hacer su gran debut con Sport Boys, pero eso no fue impedimento para ver los duelos de su equipo. Acá su análisis: “Pienso que en el tema físico, el equipo ha rendido bastante. En de no querer perder ningún balón. Sobre todo en el primer partido, por la reacción rápida que el equipo tuvo, que se puso empatar. Pienso que no hemos tenido tan buena suerte en el tema de resultados. Creo que en el último partido, un empate era justo. Pero esto es fútbol, y hay que ser eficaces”, reconoció.

Una competencia sana

En las dos primeras fechas, los jugadores que más destacaron fueron los Ramírez: Diego y Luis. Ambos, justamente, son volantes, el puesto que ocupa Tarek Carranza. Sin embargo, para él más que un problema es una motivación. Además, aseguró que, desde que debutó en Cristal, siempre tuvo que luchar desde abajo para ganarse un puesto. Es decir, en la adversidad se hace más fuerte.

“Yo sabía los nombres que estaban en mi puesto. Yo vengo trabajando muchos años con donde hay muchos jugadores en mi puesto. En Ayacucho había una buena competencia, el año pasado en Mannucci también, donde habían 4 o 5 en mi puesto. Uno trabaja para siempre ser titular. Si no toca estar, solo queda apoyar al compañero que esta jugando en tu puesto. Y cuando te toca, aprovechar al cien por ciento, así sea 5 minutos, para demostrarle el DT que estás para jugar y no desentonar en el equipo”, se sinceró la ‘Cobra’.

Es hora de ganar

El volante de Sport Boys se encargó de analizar el duelo de hoy contra Binacional. Desde su punto de vista, los rosados son superiores por juego, aunque -señaló- no se confían. “Futbolísticamente se ha notado un poco más de nosotros, en el tema de actitud, en el tema físico, en lo personal te digo, porque lo he visto de afuera. Estamos un poco mejor que ellos, pero la realidad es que los dos estamos en igualdad de puntos. No hemos sumado”, explicó a Depor.

Y, luego, agregó que “es un equipo que esta dolido, esta sentido porque todavía no tienen entrenador. Es un equipo que esta decaído anímicamente. Pero no podemos pensar en ello, tenemos que pensar en nosotros, y si está así, que se levante, pero con otro equipo. Nosotros no podemos dejar levantar a nadie. Estamos en igualdad de condiciones, y va a ser un partido que tenemos que sacar adelante, va a ser duro, porque ellos van a querer salir de la situación en la que están, igual que nosotros”, cerró.





