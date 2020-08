Luego de casi seis meses de receso por el Covid-19, este viernes se reinicia la Liga 1. ¿El primer cotejo? Cantolao vs. Universitario de Deportes (6 pm.). Para el técnico del ‘Delfín', Hernán Lisi, hay más de una interrogante por resolver de cara a dicho encuentro: cómo se preparará, tomando en cuenta que hasta el momento no tuvo ensayos y, a su vez, qué rostro mostrará esta nueva versión de Ángel Comizzo.

“Para nosotros el inicio del campeonato va a ser una verdadera incógnita porque no pudimos tener partidos amistosos y, seguramente, hasta que no enfrentemos a un rival no podemos decir muchas cosas. Y es que también fue mucho tiempo, demasiadas situaciones psicológicas y creo que todos los equipos van a soltarse recién al tercer o cuarto partido”, señaló el ‘profe’ Lisi en Gol Perú.

Respecto a si Cantolao tiene plantel completo para este reinicio de la Liga 1, Lisi mencionó: “Bueno, dos chicos juveniles siguen aislados y, por lo demás, tenemos que esperar con qué jugadores podemos contar tras las pruebas a las que serán sometidos. Esta es una situación con la que vamos a convivir por mucho tiempo”.

Ojo, Cantolao marcha en el puesto 8 con nueve unidades, mientras que Universitario va tercero con 13 (se espera el fallo porque fueron sancionados con la resta de un punto, por incumplientos de pago).

En tanto, los dirigidos por Ángel Comizzo mañana sostendrán su segundo partido de preparación frente a Atlético Grau. El primero fue el sábado con Sport Boys, el cual ganaron por 3-2.

