Sin lugar a dudas, el 20 de mayo es una fecha más que especial para los hinchas de Universitario de Deportes. Y es que un día como hoy, hace 110 años, nació Teodoro Fernández Meyzán, el ídolo más grande de la institución ‘merengue’. El hombre que rompía arcos, que obligaba a que los arqueros rivales se hagan la señal de la cruz antes de un penal, pero que no solo era admirado por toda esa destreza dentro del terreno de juego, sino también por su lado humano. Por este motivo, en esta día representativo para el fútbol peruano -pero sobre todo para el universo crema- contamos algunas anécdotas del ‘Cañonero’.

Por ejemplo, Jorge ‘Chupo’ Arriola, uno de los grandes amigos de la leyenda cañetana y quien heredó su redecilla, nos narró un episodio de la ferocidad de los remates del delantero merengue: “Prisco’ Alcalde me contó que en un partido entre ‘U’ vs. Sport Boys, él se puso en la barrera para un tiro libre. ‘Lolo’ fue el encargado de patear y, para su mala suerte, la pelota golpeó su cabeza. Inmediatamente, lo privó. Él fue una figura muy especial. Leal y entregado a la ‘U”.

Tal y como mencionó el exsocio de Universitario de Deportes, el amor de ‘Lolo’ por la ‘U’ no solo lo demostró con sus botines puestos o en aquel último partido que jugó el 30 agosto de 1953, donde le marcó un hat-trick a Alianza Lima. Su sobrino, José Fernández, hijo de Eduardo ‘Lolin’ Fernández, quien fue hermano del ‘Cañonero’, le contó a Depor que acompañó siempre a la institución: “Yo vi que lo sacaban de la clínica y lo llevaban al estadio. Él lo pedía e iba con la enfermera”. Es decir, nunca se quitó la camiseta crema.

'Lolo' Fernández dio la vuelta olímpica en el Estadio Nacional tras su retiro. (Foto: Universitario)

Respeto, un valor inigualable

Su lealtad en el terreno de juego generó el respeto de sus rivales. Para algunos era ‘Lolo’; y para otros, fue don Teodoro. El también recordado ‘Toto’ Terry, otra de las leyendas que vistió la camiseta de Universitario de Deportes, contó años atrás lo que significó ser contamporáneo con el nacido en Cañete: “Haber sido compañero de ‘Lolo’ Fernández fue maravilloso porque observé cómo era de correcto, educado, caballero dentro y fuera de la cancha. Con justa razón la hinchada de Universitario lo tiene como máximo ídolo”.

Incluso, el ‘Chupo’ Arriola recuerda el encuentro que organizó en 1983, un homenaje a los 30 años del retiro del ‘Cañonero’. Invitió a exjugadores de Alianza Lima, quienes desde el primer momento aceptaron su pedido: “Nosotros teníamos que garantizar el espectáculo deportivo. Por ello, propuse que sea un ‘U’ vs. Alianza. Por la parte de la ‘U ‘era más fácil porque yo tenía cercanía con alguno de ellos. Pero con Alianza, no tanto. Fui a La Victoria, a la Avenida Manco Cápac, donde ellos tenían una sede de exjugadores y les dije: ‘Yo tengo pensado hacerle un homenaje a ‘Lolo’ Fernández y me gustaría que un equipo de ustedes esté presente. Sorprendentemente, su respuesta inmediata fue: ¡Sí!”.

La camiseta que se utilizó en el homenaje por los 30 años de retiro de 'Lolo' Fernández. (Foto: Jesus Vivanco)

Aquel detalle bastó para entender lo que significó Teodoro ‘Lolo’ Fernández no solo en la historia de la ‘U’, sino también en la del fútbol peruano. “Para llegar a ser un ídolo como él, debes tener muchos méritos, algo que va mucho más allá de lo deportivo”, mencionó Arriola. Hoy el Perú celebra e día de su nacimiento, honrando su jerarquía y los valores que dejó en la institución crema. No en vano, cada semana, su nombre retumba el estadio Monumental, coreado por miles, demostrando así que el ‘Cañonero’ aún está presente.

Homenaje a ‘Lolo’ Fernández

Por décimo año consecutivo, la Asociación Hinchada Crema realizará una misa en honor al máximo ídolo de Universitario de Deportes. La eucarístia se llevará a cabo este sábado 20 de mayo desde las 5:30 de la tarde en la Catedral de Lima. Hasta este punto, llegarán los fanáticos ‘merengues’ que tienen muy presente el onomástico del ‘Cañonero’.

Del mismo modo, la ‘Ruta de Lolo’, el peregrinaje rumbo a Hualcará, Cañete, tierra que vio nacer a la leyenda crema, regresará este domingo 21 de mayo desde las 6:30 a.m. El punto de encuentro será en el Estadio Lolo Fernández, ubicado en Breña.

La 'Ruta de Lolo' regresa este 21 de mayo para celebrar el onomástico del máximo ídolo de Universitario. (Foto: La Ruta de Lolo)





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR