Este jueves, Sporting Cristal consiguió una importante ante Atlético Grau, por la fecha 9 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Si bien los dirigidos por Tiago Nunes iniciaron perdiendo por 2-0, pudieron reponerse y remontar el marcador, con goles de Joao Grimaldo, Washington Corozo y Nilson Loyola. Así, pues, el cuadro celeste sumó tres puntos y se consolidó en lo más alto de la tabla del segundo certamen del año, superando a Universitario de Deportes. Tras ello, Tiago Nunes, DT del conjunto del Rímac, analizó el cotejo y destacó el nivel de sus dirigidos. Asimismo, criticó a la organización del campeonato nacional, señalando que han sido afectados por la seguidilla de partidos.

“Un equipo que está peleando por el título, que está peleando punto a punto con otros equipos difíciles no puede jugar en 48 horas, no puede. Tienes que tener un poco más de tiempo de recuperación, no hay por qué jugar en 48 horas después”, mencionó el técnico brasileño.

Tiago Nunes también reveló que Sporting Cristal solicitó tener más días de descanso y así poder jugar el lunes o martes. Pese a ello, la Liga 1 Betsson programó su encuentro ante Deportivo Municipal para el día domingo. “La Liga no tuvo la sensibilidad de atender a nuestro pedido de poder jugar lunes o martes. Nos toca jugar contra Municipal, un rival difícil y que está descansado”, aseveró.

Asimismo, sostuvo: “Tenemos que hacer otro esfuerzo, invito al hincha a que pueda creer, independientemente de los jugadores que estén en la cancha, que se haga sentir en el Gallardo, ahora vamos a pelear punto a punto y se debe valorar el esfuerzo de los jugadores”.

Finalmente, el estratega brasileño se mostró agradecido por el apoyo de la hinchada, a la misma que le dejó un emotivo mensaje. “Este partido fue una prueba de superación que aquí hay un equipo que tiene carácter y va a pelear hasta el final siempre”, sentenció.

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal?

Luego del partido contra Atlético Grau, en el estadio Municipal de Bernal, Sporting Cristal tendrá que pasar rápido la página con la intención de comenzar la preparación con miras al encuentro que lo pondrá frente a frente con Deportivo Municipal, en el estadio Alberto Gallardo, el próximo domingo (3:30 p.m.) por la décima jornada del Torneo Clausura.

Es necesario mencionar que los rimenses pelean los primeros lugares del segundo certamen del año, junto a Universitario de Deportes y Melgar, por lo que una victoria será vital para no desprenderse de la lucha. Por este motivo, los de Tiago Nunes no se guardarán nada y saldrán con sus mejores elementos ante la ‘Franja’, que no atraviesa un buen momento en la presente temporada.





