La historia de Luis Urruti me hace recordar a un amigo que conocí en 2013. Trabajando en radio Ovación, cubrí San Martín y viví de cerca sus tres títulos nacionales. Hice buena relación y hasta amistad con jugadores, utileros y trabajadores del club, y también con los entrenadores (el ‘Chino’ Rivera, Gustavo Matosas y Aníbal ‘Maño’ Ruiz). Ayudaba, de hecho, que era el único periodista que iba casi a diario a Santa Anita.

Comencé en Depor en 2011 y me designaron la cobertura de la ‘U’. Eso sí, trataba de no perder contacto con la gente de San Martín. Dos años después, llegó Maxi Giusti como refuerzo de los ‘santos’. Al toque llamé a un amigo del club, me dio su contacto y quedamos para una entrevista. Hubo química, compartíamos gustos (era un vicioso del FIFA, como yo) y nos mensajeábamos de vez en cuando.

En 2015 fichó por la ‘U’, y fue todo más fácil. Lo veía en los entrenamientos e iba a su casa a jugar play. Ahí me contó que de chico trabajó en el río, para ayudar a su familia, y que hizo de todo para que nunca falte nada. Y que si quería ir de vacaciones a Argentina, me llevaba a su pueblo para pescar juntos.

Ante la falta de ofertas en Perú, al año siguiente se fue a Ecuador y nos despedimos con tristeza. Igual, no perdimos contacto... hasta que en octubre de 2016, pasó lo que nunca hubiese querido ver. Maxi, de camino a su casa, sufrió un accidente en su auto y perdió la vida. De pronto, sentí un golpe.

Temblando, llamé a Henry Giménez –uruguayo, jugaron juntos en la ‘U’–, quien no lo podía creer y se puso a llorar. Romina, la novia de Maxi, me había contado que tenían planes de tener una hija pronto, y que me esperaba en el matrimonio. Pero no pudo ser. Y yo guardo el mejor recuerdo de él.

