El Torneo Apertura vuelve este viernes y los problemas no demoraron en llegar. Los partidos de la novena fecha, del próximo fin de semana, no se disputarán en su totalidad, según informó la misma Asociación Deportiva de Fútbol Profesional ( ADFP ).

El diálogo con Depor, el vicepresidente de la ADFP, Héctor Ordóñez, indicó que 3 encuentros programados en Lima no se podrán realizar debido a que la Policía Nacional del Perú no podrá brindar seguridad, pues tendrá que atender las actividades de 'Fiestas Patrias' en la capital.

Los partidos en mención son: Sport Boys vs. Universidad San Martín, en el Callao (sábado 28), Sporting Cristal vs. Cantolao, en el Gallardo, y Alianza Lima vs. UTC de Cajamarca, en Matute (domingo 29).

Deportivo Municipal contra Melgar es el cuarto encuentro que también fue programado en Lima. Sin embargo, según Ordóñez, los dirigentes de ambos clubes quieren agotar esfuerzos para que el compromiso sí se juegue.

Esta situación ha generado un dolor de cabeza a la Asociación. Sus representantes buscan fechas alternativas para no afectar el calendario del Descentralizado que de por sí ya está apretado.

TE PUEDE INTERESAR

​En el aeropuerto: Aldo Corzo retó a niños en partida de ajedrez [VIDEO]