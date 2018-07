Torneo Apertura: partidos de la fecha 9 que se jueguen en Lima serían reprogramados por Fiesta Patrias

Enrique de la Rosa, miembro de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), afirmó que cuatro partidos de la fecha 9 del Torneo Apertura , a jugarse en Lima en Fiestas Patrias, serían suspendidos y reprogramados por pedido del Ministerio del Interior.

"Hemos firmado los convenios de la séptima y octava fecha del Torneo Apertura . En la novena estamos viendo un pedido con la televisión. Hay cuatro partido en Lima, las autoridad han pedido que no se juegue por el desfile militar y Fiestas Patrias. No hay abasto de policías", dijo en Radio Ovación.

Los partidos que serían reprogramados son: Sport Boys vs. San Martín (programado para el 28 de julio), Cristal vs. Cantolao, Municipal vs. Melgar y Alianza Lima vs. UTC, programados para el 29 de julio, día del desfile militar.

La Asociación Deportiva del Fútbol Profesional tiene que decidir en los próximos días si estos partidos del Torneo Apertura serán finalmente reprogramados. Por ser un pedido del Ministerio del Interior es casi seguro.

Los encuentros restantes de la fecha 9 del Torneo Apertura , se jugarán en provincia y no corren riesgo de suspensión.



