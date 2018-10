Se terminó de disputar la fecha 7 y el Torneo Clausura entra en receso por los amistosos de la Selección Peruana ante Chile y Estados Unidos. ¿Cuándo se volverá a rodar el balón? Recién a partir del 19 de octubre.

Universitario de Deportes visitará a Binacional el sábado 20, mientras que Sporting Cristal recibirá a UTC y Alianza Lima a Melgar, el domingo. Revisa a continuación toda la programación de la jornada 8:

Viernes 19 de octubre

​

Sport Huancayo vs. Ayacucho FC

Hora: 8:00 p.m.



Sábado 20 de octubre



Binacional vs. Universitario

Hora: 1:00 p.m.



Real Garcilaso vs. Unión Comercio

Hora: 3:30 p.m.



Sport Rosario vs. San Martín

Hora: 5:45 p.m.



Sport Boys vs. Cantolao

8:00 p.m.



Domingo 21 de octubre

​

Sporting Cristal vs. UTC

Hora: 11:00 a.m.



Deportivo Municipal vs. Comerciantes Unidos

Hora: 1:30 p.m.



Alianza Lima vs. Melgar

Hora: 4:00 p.m.