Torneo Descentralizado: los futbolistas que jugaron con protección [FOTOS]

No utilizaron estas máscaras para dar miedo, sino por protección para evitar peores lesiones en sus rostros. Ese es el caso de Mauricio Affonso, el delantero que debutará en Alianza Lima con una mascarilla, luego de la lesión que contrajo en los partidos de preparación.

¿Qué otros jugadores utilizaron protección? El defensa de Universitario de Deportes , Braynner García, se rompió el tabique, por lo que tuvo que utilizar una mascarilla.

“Le pedí a médico que me dejara trabajar porque no quiero perder ritmo, sólo me queda esperar que esto desinflame, por eso estoy entrenando protegido, dijo el exdefensa crema, previo al choque ante Deportivo Anzoátegui por la Copa Sudamericana (2015).

Luis Abram chocó contra Felipe Caicedo, en el Perú vs. Ecuador, lo cual obligó al entonces defensor de Sporting Cristal a tener que cuidarse de no sufrir otro traumatismo encéfalo craneano.

Leandro Fleitas disputó un balón en el aire con Carlos Galván y llevó la peor parte: múltiple fractura del cráneo (huesos temporal y parietal) y rostro. Su recuperación tardó más de seis meses, pero volvió con protección en la cabeza.