Torneo de Verano: mira la programación completa de la fecha 10

Se juega la fecha 10 del Torneo de Verano con el duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima como plato fuerte. Celestes y blanquiazules se miden el sábado en un duelo esperado por los hinchas.

Alianza Lima llega de ganar en casa a Ayacucho FC logrando su primer triunfo en Matute. El martes tendrá una dura prueba internacional cuando enfrente a Palmeiras en Brasil. Los celestes ganaron por 1-0 a Sport Rosario.

En esta fecha 10 del Torneo de Verano, Universitario de Deportes recibirá el domingo a San Martín, en el Monumental. Deportivo Municipal visitará a Cantolao y Sport Boys enfrentará a Unión Comercio.

ESTA ES LA PROGRAMACIÓN COMPLETA DE LA FECHA 10

Viernes 6



Ayacucho FC vs. Comerciantes Unidos

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Ciudad de Cumaná



Cantolao vs. Deportivo Municipal

Hora: 8 p.m.

Estadio: Miguel Grau

Sábado 7



Unión Comercio vs. Sport Boys

Hora: 3.30 p.m.

​Estadio: IPD de Moyobamba



Melgar vs. Real Garcilaso

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: UNSA



Sporting Crristal vs. Alianza Lima

Hora: 8 p.m.

Estadio: Nacional

Domingo



UTC vs. Sport Rosario

Hora: .30 p.m.

Estadio: Germán Contreras



Universitario de Deportes vs. San Martín

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Monumental



Lunes 9



Sport Huancayo vs. Binacional

Hora: 8 p.m.

Estadio: Huancayo



