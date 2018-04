Torneo de Verano: mira la programación completa de la fecha 11

Se juega la fecha 11 del Torneo de Verano con el clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes como el plato fuerte de la jornada. Blanquiazules y cremas se miden el miércoles en Matute.

Alianza Lima llega de una dolorosa derrota ante Sporting Cristal y buscará 'lavarse la cara' con una victoria ante los Cremas. Los dirigidos por Pedro Troglio visitan Matute con en empate ante la Universidad San Martín.

Torneo de Verano: así se mueve la tabla de posiciones mientras se juega la fecha 10



La fecha 11 del Torneo de Verano también enfrenta a Sporting Cristal con Comerciantes Unidos en el estadio Carlos A. Olivares es un recinto deportivo ubicado en el distrito peruano de Guadalupe, Región La Libertad.

Una fecha 11 del Torneo de Verano que trae importantes duelos que no te puede perder. Arma tu agenda con la programación completa que te jugamos a continuación.

Mira la programación de la fecha 10 del Torneo de Verano:

Martes 10



Real Garcilaso vs. Cantolao

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: Garcilaso de La Vega



Deportivo Municipal vs. Unión Comercio

Hora: 8 p.m.

Estadio: Miguel Grau del Callao

Miécoles 11



Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal

Hora: 3.30 p.m.

Estadio Carlos A. Olivares



Sport Rosario vs. Ayacucho FC

Hora: 5.30 p.m.

Estadio: Rosas Pampas



Alianza Lima vs. Universitario de Deportes

Hora: 8 p.m

Estadio: Matute

Jueves 12



Binacional vs. Melgar

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: Monumental UNSA



Sport Boys vs. Sport Huancayo

Hora: 8 p.m.

Estadio: Miguel Grau