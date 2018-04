Torneo de Verano: mira la programación completa de la fecha 12.

El Torneo de Verano vive sus últimas fechas y ya queda poco para conocer al ganar de la primera competencia del año. Este fin de semana se juega la fecha 12 y te jugamos toda la programación para que no te pierdas el partido de tu equipo favorito.

El domingo Universitario de Deportes recibe a Comerciantes Unidos. Los cremas necesitan un triunfo en casa luego de caer en el clásico ante Alianza Lima.

Los blanquiazules juegan el lunes y visitan al siempre complicado UTC. A su favor, los dirigidos por Pablo Bengoechea, tienen la motivación de un gran triunfo ante los cremas.

Mira la programación de la fecha 10 del Torneo de Verano:



Sábado 14 de abril



Unión Comercio vs. Real Garcilaso

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: IPD Nueva Cajamarca



Sport Rosario vs. San Martín

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: Rosas Pampa

Domingo 15 de abril



Cantolao vs. Melgar FC

Hora: 1.30 p.m.

Estadio: Miguel Grau del Callao



Universitario de Deportes vs. Comerciantes Unidos

Hora: 4 p.m.

Estadio: Monumental

Lunes 16 de abril



UTC vs. Alianza Lima

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Germán Contreras



Sport Huancayo vs. Deportivo Municipal

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: Huancayo



Binacional vs. Sport Boys

Hora: 8 p.m.

Estadio: Monumental UNSA

