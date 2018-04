Torneo de Verano: mira la programación completa de la fecha 14

El fin de semana se juega la última fecha del Torneo de Verano a la espera de conocer al campeón de la primera competencia del año. El duelo de la jornada es el que protagonizarán Universitario de Deportes y Sporting Cristal.

Cremas y celestes se miden el domingo en el estadio Monumental. La 'U' llega de caer por 4-2 ante Ayacucho FC y Sporting Cristal de golear 4-1 a San Martín. Las dos caras de la moneda pero nada está dicho en los clásicos.

Tabla de posiciones del Torneo de Verano: resultados de la fecha 13



Por su parte Alianza Lima visita a la Universidad San Martín en el Callao. Pese a que no tiene opción en el Torneo de Verano, los blanquiazules necesitas sumar de a tres, pensando en la tabla acumulada.

PROGRAMACIÓN COMPLETA DE LA FECHA 14

Sábado 28 de abril



Unión Comercio vs. Cantolao

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: IPD Cajamarca



Sport Huancayo vs. Melgar

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Estadio Huancayo



Binacional vs. Real Garcilaso

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Monumental UNSA



Sport Boys vs. Deportivo Municipal

Hora: 8 p.m.

Estadio: Miguel Grau del Callao

Domingo 29 de abril



Universidad San Martín vs. Alianza Lima

Hora: 1.15 p.m.

Estadio: Miguel Grau del Callao



UTC vs. Ayacucho FC

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Cajabamba



Universitario de Deportes vs. Sporting Cristal

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Monumental



Sport Rosario vs. Comeciantes Unidos

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: Rosas Pampas

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

La Palabra Rusa del día gracias a la profesora Irina (Foto y video: Depor).

LEE TAMBIÉN