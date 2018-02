Torneo de Verano: mira la programación completa de la fecha 4

El Torneo de Verano mantiene la emoción. Luego del Alianza Lima vs. Sporting Cristal, este domingo también será de clásico. Los íntimos visitan a Universitario de Deportes en el estadio Monumental.

El clásico es el duelo más esperado de la fecha. Universitario de Deportes quiere los tres puntos en casa y Alianza Lima, tras la derrota ante Sporting Cristal, necesita ganar para llegar entonado a su debut en la Copa Libertadores, nada menos que ante Boca Juniors.

Aquí te jugamos toda la programación de la fecha 4 del Torneo de Verano para que no te pierdas ningún detalle de los encuentros. Programa tu agenda futbolera del fin de semana.

ESTA ES LA PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 3

Viernes 23



Ayacucho FC vs. Sport Rosario

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Eloy Molina Robles (Huanta)



Cantolao vs. Real Garcilaso

Hora: 8 p.m.

Estadio: Miguel Grau (Callao)

Sábado 24



Unión Comercio vs. Deportivo Municipal

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: IPD Nueva Cajamarca



Sport Huancayo vs. Sport Boys

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: Huancayo



Melgar vs. Deportivo Binacional

Hora: 8 p.m.

Estadio: Monumental UNSA



Domingo 25



UTC vs. San Martín

Hora: 1.30 p.m.

Estadio: Carlos A. Olivares



Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos

Hora: 4 p.m.

Estadio: Alberto Gallardo



Universitario vs. Alianza Lima

Hora: 6.15 p.m.

Estadio: Monumental

