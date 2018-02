Torneo de Verano: mira la programación completa de la fecha 5

Tras un fin de semana intenso con el clásico, se jugará la fecha 5 del Torneo de Verano desde este martes. No hay descanso para los protagonistas del descentralizado 2018. Aquí te jugamos toda la programación de la fecha.

Universitario de Deportes visitará a Comerciantes Unidos y Sporting Cristal enfrentará a Ayacucho FC. La fecha 5 del Torneo de Verano tendrá a cremas y celestes como protagonistas.

Descentralizado 2018: resultados y tabla de posiciones de la fecha 4 del Torneo de Verano



En esta jornada Alianza Lima tuvo que postergar su partido con UTC debido a su debut en la Copa Libertadores ante Boca Juniors. Otro duelo reprogramado es el Real Garcilaso vs. Unión Comercio.

PROGRAMACIÓN FECHA 5-TORNEO DE VERANO

Martes 27 de febrero



Sport Boys vs. Deportivo Binacional

Hota: 8 p.m.

estadio: Miguel Grau



Miércoles 28 de febrero



San Martín vs. Sport Rosario

Hora: 1.15 p.m.

Estadio: Alberto Gallardo



Comerciantes Unidos vs. Universitario de Deportes

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Carlos A. Olivares



Deportivo Municipal vs. Sport Huancayo

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: Miguel Grau



Melgar vs. Cantolao

Hora: 8 p.m.

Estadio: Monumental UNSA

Jueves 1 de marzo



Ayacucho FC vs. Sporting Cristal

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Eloy Molina (Huanta)



Martes 20 de Marzo



Real Garcilaso vs. Unión Comercio

Hora: 8 p.m.

Estadio: Garcilaso de La Vega



Miércoles 21 de marzo



Alianza Lima vs. UTC

Hora: 8 p.m.

Estadio: Matute

