Comienza a rodar el balón. Tras definir los grupos del Torneo de Verano , la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) confirmó la programación de la primera fecha, la cual arranca este viernes 2 de febrero.

El Grupo A está conformado por Sport Rosario, Ayacucho FC, Comerciantes Unidos, UTC, Alianza Lima, Sporting Cristal, Universitario de Deportes y San Martín.



Por otro lado, el Grupo B del Torneo de Verano está integrado por Real Garcilaso, Sport Huancayo, FBC Melgar, Binacional, Academia Cantolao, Unión Comercio, Deportivo Municipal y Sport Boys.

Se jugará con el formato de todos contra todos entre los equipos que formen el mismo grupo en 14 fechas con partidos de ida y vuelta. Los primeros clubes de cada grupo jugaran un final en partidos de ida y vuelta para definir al campeón.

El ganador del Torneo de Verano, clasificará a los Play Offs del 2018, siempre y cuando se ubique entre los ocho primeros de la tabla de acumulada culminados los tres torneos (completan Apertura y Clausura).

Programación de la primera fecha del Torneo de Verano (del 2 al 5 de febrero):



Viernes 2 de febrero



8:00 pm. UTC vs. Sporting Cristal



Sábado 3 de febrero



3:30 pm. Municipal vs. Melgar



5:45 pm. Binacional vs. Cantolao



8:00 pm. Sport Boys vs. Real Garcilaso



Domingo 4 de febrero



1:30 pm. San Martín vs. Ayacucho



4:00 pm. Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos



6:15 pm. Sport Rosario vs. Universitario



Lunes 5 de febrero



8:00 pm. Sport Huancayo vs. Unión Comercio.