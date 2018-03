Torneo de Verano: esta es la programación de la jornada 9

La fecha 9 del Torneo de Verano se reanuda este viernes con encuentros que podrían ir definiendo a los campeones de cada grupo. El líder del 'A', Sporting Cristal, jugará sus últimos encuentros en altura ante Sport Rosario.

Asimismo, Alianza Lima recibirá a Ayacucho FC en Matute y Universitario de Deportes jugará por primera vez en Cajabamba, la nueva plaza de UTC.

A continuación la programación de la fecha 9 del Torneo de Verano:

Viernes 30 de marzo



Binacional vs. Unión Comercio

5:45p.m

Estadio: Monumental de la UNSA, Arequipa



Alianza Lima vs. Ayacucho FC

8:00 p.m

Estadio: Alejandro Villanueva, Lima

Sábado 31 de marzo



San Martín vs. Comerciantes Unidos

3:30 p.m

Estadio: Alberto Gallardo, Lima



Sport Rosario vs. Sporting Cristal

5:45 p.m

Estadio: Rosas Pampa, Huaraz



Sport Boys vs. Melgar

8:00 p.m

Estadio: Miguel Grau, Callao.

Domingo 1 de abril



Deportivo Municipal vs. Real Garcilaso

1:30 p.m

Estadio: por confirmar



UTC vs. Universitario de Deportes

4:00 p.m

Estadio: Municipal, Cajabamba







Lunes 2 de marzo



Sport Huancayo vs. Cantolao

8:00 p.m

Estadio: Huancayo