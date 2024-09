A puertas del duelo de Perú vs. Colombia, Tressor Moreno recordó el inicio de su carrera con Alianza Lima en 1999 y agradeció a Edgar Ospina por traerlo desde la ciudad de Pereira. A su vez, recordó su paso por el cuadro blanquiazul, teniendo en cuenta que le abrió las puertas para volver a su país (fichó por Atlético Nacional) y luego dar el salto a Europa. Eso sí, señaló a Deportivo Hualgayoc, equipo de segunda división, como uno de los responsables de su retiro profesional. Por otro lado, dio su punto de vista sobre el encuentro entre ‘la bicolor’ y los ‘cafeteros’ el próximo viernes 6 de setiembre.

“A los 20 años llegué al fútbol peruano y jugué un torneo en Pereira, que era un campeonato muy interesante porque el premio era muy importante. Ahí me vio el ‘Peinadito’ Ospina y hablando con mi representante, se dio la oportunidad que llegue a la pretemporada para ser parte de un club importante con Alianza Lima”, declaró en el programa ‘Chorrigolazos’.

Si bien su debut profesional (cuando tenía 20 años) sucedió en Alianza Lima, el final del ciclo de Tressor lo ligó hacia la segunda división del Perú: el último equipo que vistió fue Deportivo Hualgayoc en el año 2017. Con 38 años de edad, dejó el fútbol, aunque no se llevó el más grato recuerdo de la institución de Cajamarca.

“Yo empecé en Alianza Lima mi carrera profesional y terminé en un club de segunda división en Perú que no quiero ni decir su nombre por la cag*** que fueron como dirigentes y como personas, entonces no vale la pena ni siquiera mencionar el nombre”, sentenció en conversación con Roberto Palacios, ex futbolista de la Selección Peruana.

Tressor Moreno fue de las grandes figuras que tuvo Alianza Lima en la temporada 1999 (Foto: Internet)

El ex futbolista recordó también su estadía en Alianza Lima en el año 1999. En su arribo a la institución victoriana señaló que hizo una buena dupla con Claudio Pizarro. A su vez, destacó al delantero peruano como uno de los mejores de la época y que su paso en el Werder Bremen y Europa no fue producto de una casualidad.

“Jugué seis meses con Claudio Pizarro y la forma en la que pudimos congeniar y crear una buena dupla para saber la capacidad que tenía él, creo que todos sabíamos por lo alto que era que sus posibilidades estaban en el fútbol europeo. Llegar al Werder Bremen no fue casualidad y toda su carrera que hizo fue en base a tenacidad, ganas, capacidad, mejorando año tras año”, manifestó.

El duelo de Perú vs. Colombia

Tressor Moreno también opinó sobre el partido de Perú vs. Colombia por las Eliminatorias: “Toca con Perú, una selección que juega muy bien al fútbol. No le fue bien en la Copa América, pero este partido es de vital importancia para ellos. Honestamente, deben ir al todo o nada contra Colombia. El fútbol está lleno de detalles. Tenemos jugadores importantes para el DT, pero no vienen jugando y apenas se están adaptando a sus nuevos equipos”.

A su vez. se sinceró sobre la posibilidad que ‘la bicolor’ clasifique al próximo Mundial: “Lo veo a Perú muy complicado. De corazón quisiera que esté entre los seis primeros, pero el fútbol es de hechos. Para empezar a resurgir tiene que comenzar a ganar. Si no le ganan a Colombia, luego van a ser visitantes y se les va a complicar todo”.

Mahler Tressor Moreno debutó profesionalmente en Alianza Lima. (Foto: AFP)





¿Cuándo juegan Perú vs. Colombia?

El partido entre Perú y Colombia está programado para jugarse el viernes 6 de septiembre en el Estadio Nacional de Lima. La primera idea era que se juegue en el Estadio Monumental, pero finalmente las autoridades se decidieron por el coloso de José Díaz, que tiene capacidad para casi 50 mil espectadores. En este recinto deportivo, la Selección Peruana jugó sus tres encuentros como local en lo que va de las Eliminatorias 2026.

¿A qué hora inicia Perú vs. Colombia?

Perú vs. Colombia está pactado para iniciar a las 8:30 de la noche, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Si estás en Argentina, Brasil y Uruguay, el encuentro comenzará a las 10:30 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 9:30 p.m.; mientras que en México a las 7:30 p.m. No hay forma de que te pierdas este duelo por las Eliminatorias Sudamericanas.

¿En qué canal ver Perú vs. Colombia?

Perú vs. Colombia será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO en exclusiva por las señales de América TV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en la web de Depor podrás encontrar el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias.





Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.