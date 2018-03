Enfrascado en la filosofía de Carlos Bilardo, Pedro Troglio quiere ganar cómo sea el duelo ante Sporting Cristal. Y claro, el técnico de Universitario de Deportes se preocupa cuando mira la tabla de posiciones y ve a los cremas con una sola victoria de seis partidos disputados en lo que va del año.

“Ojala que hagamos el juego que hicimos ante Alianza. En cuanto al juego, hicimos los méritos, como para no perder. Si me preguntas por el resultado, preferiría ganar con 1-0 de suerte. Hoy por hoy, como vivo del resultado y la opinión pública vive de ello, lo único que me interesa es ganar. Ojalá sea jugando bien”, reconoció Troglio.

Además, el técnico argentino comparó a Sporting Cristal con Universitario y aseguró que los celestes son considerados favoritos debido a que se trata de un plantel amplio y con muchas variantes; algo de lo que carecen los cremas ante la sanción impuesta (no pudo contratar a inicios de año).

“Nosotros somos un equipo en corto, en formación que está bancándose el momento. Tranquilamente podría tener la punta por lo que ha hecho. Pero la realidad indica que Cristal esté primero”, agregó.

Por otro lado, Troglio dejó claro que la trascendencia de Emanuel Herrera es de vital importancia para Sporting Cristal, debido a que se trata del goleador del campeonato (7 tantos). Sin embargo, dejó evidenciado su preocupación por marcar también a los hombres de generar fútbol, como lo son Gabriel Costa, Horacio Calcaterra y Josepmir Ballón.

