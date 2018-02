Todo hace indicar de que Sporting Cristal ganará el partido contra UTC en mesa. El conjunto cajamarquino intentó por todos los medios de que el partido sea reprogramado ante la inhabilitación de sus estadios inscritos en el norte del país. Incluso, recurrió hasta la misma Federación Peruana de Fútbol (FPF). La respuesta fue contundente.

A través de un comunicado, la FPF manifestó que no procede el pedido del 'Gavilán del Norte'. Pero no solo fue eso. También le comunicó que no podrá participar del campeonato hasta que no solucione el problema de sus estadios.

"Lamentamos informarle, que los clubes que actúen de local y que no cuenten con un estadio habilitado hasta el día anterior al señalado para el inicio del campeonato Descentralizado, quedarán impedidos de participar del mismo, en tanto no regularice su situación quedando inhabilitados", dicta el comunicado difundido en Twitter.

► Sporting Cristal aseguró que existen “presiones” para reprogramar partido ante UTC

La Federación hizo un llamado a UTC para que cumpla con las observaciones hechas a los estadios Mansiche de Trujillo y Municipal de Casa Grande para que no se vuelva a repetir una situación similar.

El 'Gavilán del Norte' movió su localía ante la inhabilitación del coloso del 'Héroes de San Ramón' de Cajamarca por el césped sintético que no era de calidad FIFA.

