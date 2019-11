A dos días de terminar el Torneo Clausura, la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) admitió el pedido de los tres puntos a favor de Universidad San Martín, asegurándoles su lugar en la Liga 1 y complicando a Unión Comercio con el descenso.

Al respecto, el directivo del club ‘albo’, Álvaro Barco admitió que “se hizo justicia”, luego de que admitiera el pedido de los tres puntos, además del marcador a favor. No obstante, criticó la pasividad con la se vio este caso. “La presentación de documentos fraudulentos no es un tema menor y me sorprende que la Federación no haya intervenido y no se haya castigado a los responsables”, dijo para Movistar Deportes.

Pero no solo los fraudes documentarios criticó, sino también por los errores arbitrales a lo largo del campeonato, que generaron una sensación de “proteccionismo a ciertos equipos, generando así competencia desleal”.

Respecto a la permanencia de Carlos Bustos, confesó que todavía se está en una etapa de negociación. “Nosotros quisiéramos que se quede, pero estamos negociando. Es un tema no menor que se va a solucionar el lunes, para saber si contamos con él para la siguiente temporada o terminar de buena manera el ciclo”, sostuvo en la entrevista.

Universidad San Martín, con el último fallo a favor, sumó 40 puntos en el acumulado y se ubica en el puesto 13 de la Liga 1. Este domingo recibirá a Ayacucho FC, por la última jornada del Clausura, en el estadio Alberto Gallardo a las 3:00 p.m.

Alejandro Domínguez sobre la final de la Copa Libertadores en Lima. (22/11/19)

MÁS NOTICIAS