Este lunes, Unión Comercio realizó un despido masivo y separó a nueve jugadores del primer equipo. La decisión se dio luego de que el ‘Poderoso de Altomayo’ cayera (2-1) ante Atlético Grau, en un compromiso pendiente por la jornada 3. De esta manera, desde la interna de la institución argumentaron que existen pocas chances de salvar el descenso -son últimos en la tabla acumulada, con 14 puntos- y afrontarán lo que resta del Torneo Clausura con juveniles. Esta información fue confirmada por Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas Profesionales (SAFAP), quien brindó su descargo sobre la situación y aclaró que existe sustento legal para exigir compensaciones económicas.

“Anoche hablé con algunos jugadores de Unión Comercio y me contaron que el club comunicó el día domingo por la noche a un grupo de futbolistas que ya no iba a contar con ellos. Les dieron una serie de razones y, en principio, les dijeron que cada uno tenía que arreglar su situación directamente con el presidente”, dijo Baldovino en Radio Ovación.

De acuerdo a la información de L1 MAX, los futbolistas notificados fueron Tarek Carranza, Piero Serra, Teodoro Paredes, Ignacio Barrios, Erison Ramírez, Roberto Villamarín, Hansell Riojas, Hernán Pérez y Marlon de Jesús. Baldovino, en medio de todo ello, contó que conversó con dos jugadores, quienes indicaron que los argumentos eran económicos y deportivos.

“Básicamente les comentaron que el plantel le resultaba muy caro y que sus expectativas deportivas prácticamente estaban condenadas al descenso. El presidente consideró que se tenía que acabar la relación laboral pero con la salvedad de hablar con cada uno de los jugadores para llegar a un buen acuerdo, caso contrario sería considerado como despido y ahí los futbolistas tendrían todo el derecho de tomar acciones legales”, agregó.

Unión Comercio solo tiene una victoria en el Clausura, y fue 2-1 ante Melgar de local. (Foto: Unión Comercio)

Por otro lado, el asesor legal de SAFAP comparó esta situación con la salida de Paolo Guerrero de la Universidad César Vallejo: “Mucha gente salió y vociferó en decir que ‘cómo era posible que los jugadores puedan renunciar’, pues bien, ahora estamos con la otra cara de la moneda y nosotros ahora nos preguntaríamos ‘cómo es posible que los clubes puedan despedir a los jugadores faltando tan poco’”.

Como cierre, Baldovino contó cómo afecta este tema a los jugadores: “Las reglas de juego son esas y hay que saberlas aceptar y asumir las consecuencias de cada uno de los actos, pero eso no quiere decir que uno esté mal y lo otro bien. Simplemente, se sigue un camino legal que no es el recomendable, pero es válido. ¿El club tiene derecho a despedir? Claro que sí, pero para ello también sufrirá las consecuencias económicas porque ahora los jugadores no podrán reengancharse con ningún club porque el libro de pases esta cerrado para Liga 1, 2 y Copa Perú. Estos jugadores no podrán conseguir equipo hasta la próxima temporada”.

Jugadores de Unión Comercio habían sido amenazados

Roberto Silva, presidente de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) le reveló a Depor que existen futbolistas de diversos clubes que estaban siendo amenazados. “Ya tenemos denuncias de algunos chicos de Unión Comercio, que dicen que están siendo amenazados por alguna hinchada por temas parecidos [a lo del Boys]. Esto ya se está volviendo en una práctica común, donde la gente se siente con el derecho de exigirle a los jugadores con este tipo de acciones (agresiones)”, comentó.

Silva Pro aseguró que existe preocupación por estas amenazas y exigió a las instituciones que puedan reforzar la seguridad para cuidar a sus futbolistas. “La seguridad de los trabajadores es responsabilidad del empleador, y nadie lo menciona. Tú no puedes permitir que a tu centro de trabajo ingrese gente que no corresponde. Tú como empleador tienes que garantizar la seguridad de tu empleado; es lo que corresponde”, agregó.

¿Qué es lo que le viene a Unión Comercio?

Unión Comercio jugará de visita contra César Vallejo el 13 de septiembre, a las 6:00 p.m. Este encuentro corresponde a la fecha 10 del Torneo Clausura y será transmitido por L1 MAX, que está disponible en los servicios de televisión de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. Además, el partido podrá ser visto en línea a través de las plataformas de streaming Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.





